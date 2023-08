Los cambios para Mercado Pago, Ualá y Naranja X: ¿cómo afecta a los usuarios?

Allí afirman que "los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (conocidas como billeteras virtuales) deberán trasladar a sus clientes la totalidad de la rentabilidad que perciban por los saldos en pesos de las cuentas de depósito en las entidades financieras en la que se depositan los fondos de esos clientes".

comunicado.jpg El comunicado emitido por el BCRA, que afectará a Mercado Pago, Ualá y demás.

El último Reporte de Pagos Minoristas indicó que estos depósitos representan 121 mil millones de pesos, y son específicamente aquellos fondos que, por decisión del usuario, no son invertidos.

Desde el BCRA aseguran que "esos fondos, por una disposición previa del BCRA, debían estar encajados al 100% en cuentas a la vista de las entidades financieras para preservarlos de contingencias y garantizar su disponibilidad, con la posibilidad de integrar el 45% de ese total en Bonos del Tesoro Nacional en pesos".

Hubo respuesta de Mercado Pago

Uno de los primeros en hablar al respecto fue Juan Martín de la Serna, Presidente de Mercado Libre en Argentina, quien expresó que "los encajes excesivos que el Banco Central impuso a las billeteras digitales, sin remuneración y con una inflación galopante, atenta contra todo el desarrollo de la industria fintech".

Además, desde Mercado Pago emitieron un comunicado que afirma que "los usuarios de Mercado Pago ya están, en su gran mayoría, recibiendo rendimientos por sus saldos. Ese producto es un éxito absoluto, en cantidad de usuarios y en monto total invertido (ya es el fondo número uno de la Argentina para usuarios minoristas). Esto evidentemente genera incomodidad en el sistema bancario tradicional, que paga 0% por saldos en cajas de ahorro".

"Mercado Pago remunera a los usuarios que están invertidos con +89% a través del Fondo Común de Inversión administrado y custodiado por BIND. Estamos a favor de que todos puedan obtener rendimientos automáticamente. Hace 4 años generamos ese desarrollo para que millones de personas puedan tener una alternativa de protección frente a la alta inflación", sumaron.

Además, explicaron que "rechazamos esta medida que no beneficia a nadie. Es parte de un hostigamiento contra la industria fintech y Mercado Pago. Genera un enorme daño a la industria y reduce los incentivos a invertir", resaltando que hay una "asimetría que evidencia el lobby bancario, ¿por qué no lo hacen también con los bancos? ¿Por qué los usuarios que tienen saldos en cuentas de bancos no percibirán intereses?".

Para el cierre, aseguraron que "cuesta entender una medida de este tipo, inconsulta y sorpresiva, en este contexto. Lo interpretamos como una normativa con animosidad".