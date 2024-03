Los ingresos familiares no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total

Volviendo al ingreso familiar mensual por integrante, las únicas dos jurisdicciones que superaron los US$ 200 fueron CABA (US$ 213,58) y Chaco (US$ 203,29). Le siguieron Jujuy (US$ 155,77), Entre Ríos (US$ 152,06), Mendoza (US$ 151,48), Santa Fe (US$ 143,55), Santiago del Estero (US$ 124,36), La Pampa (US$ 119,61), Tierra del Fuego (US$ 119,06), San Luis (US$ 112,79), Córdoba (US$ 102,05), Neuquén (US$ 100,12), y San Juan (US$ 100,03).

Y ya por debajo de los US$ 100 por integrante familiar quedaron Tucumán (US$ 97,35), Misiones (US$ 97,32), Salta (US$ 97,05), Santa Cruz (US$ 90,90), La Rioja (US$ 88,47), Catamarca (US$ 85,68), Río Negro (US$ 84,61), Formosa (US$ 76,63), Buenos Aires (US$ 75,56), Corrientes (US$ 69,76), y Chubut (US$ 59,18).

A nivel diario, los mayores ingresos por integrante fueron en CABA (US$ 7,12) y Tierra del fuego (US$ 6,78), mientras que los menores valores fueron para Formosa (US$ 2,55), La Rioja (US$ 2,33), y Chaco (US$ 1,97).

Fuera del ámbito familiar, otro informe reciente había asegurado que el salario mínimo por trabajador (US$ 196) está en el peor nivel de la región, detrás de Perú (US$ 270), Brasil (US$ 286), Colombia (US$ 332), Bolivia (US$ 342), Paraguay (US$ 367), Ecuador (US$ 460), Chile (US$ 478), y Uruguay (US$ 570).

Canasta básica de alimentos.

Para varios especialistas, el salario mínimo vital y móvil se usa hoy más como referencia para el pago de planes sociales, como el Potenciar Trabajo. Por eso, para ver el nivel de salarios se utiliza el índice RIPTE, que rondó los $ 484.000 en diciembre y es el promedio de las remuneraciones de los trabajadores formales.

Aún con el aumento de este mes, el poder de compra de un salario mínimo sigue siendo escaso. Por ejemplo, apenas cubre el 30% de la canasta básica total para una familia de cuatro personas, que en enero llegó a casi $ 600.000, mientras que la canasta básica alimentaria fue de $285.600.

El salario mínimo tampoco es suficiente para afrontar un alquiler, ya que ni siquiera duplicando esa cifra se puede acceder a un dos ambientes. Según datos de Zonaprop, alquilar una propiedad en enero podía costar entre $ 300.000 y $ 400.000 en algunas provincias.

La inflación

Pese a la buena noticia de la desaceleración inflacionaria de febrero, este mes habrá todavía que enfrentar varios aumentos de precios. Por ejemplo con las prepagas, que después de las fuertes alzas de enero (40%) y febrero (26%) saltarán en marzo un 23% promedio. Y con los colegios privados, ya que varias provincias aumentarán las cuotas entre 40% y 50%, sumado a las fuertes subas de la canasta escolar.

Según los analistas, en sintonía con la idea del Gobierno de usar la “licuadora”, la idea oficial fue atrasar el salario mínimo en meses de alta inflación: en febrero perdió un 32% contra un año atrás, es decir que se licuó un tercio. La falta de ajuste también ayuda a reducir el gasto asistencial, que debería bajar medio punto del PBI para conseguir una reducción del déficit fiscal. Por otra parte, el salario mínimo también se usa para determinar el piso desde el que se paga Ganancias, así que el no actualizarlo deja más gente alcanzada por el tributo.