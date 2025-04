Los planes que tiene Trump para Milei: ¿Para qué viene el secretario del Tesoro a la Argentina?

MILEI Y TRUMP

"Durante sus reuniones en Argentina, el secretario Bessent reiterará el firme respaldo de Estados Unidos a la implementación continua de la sólida agenda económica del presidente Milei y alentará a la comunidad internacional a apoyar plenamente sus esfuerzos de reforma económica", resaltó la delegación diplomática. Trump decidió mandar como titular del Palacio Bosch al empresario Peter Lamelas, pero por ahora no hay señales de que se acelere su designación.

Los tiempos y la urgencia de Milei en esta etapa van más allá de los tiempos del Departamento de Estado, aunque Trump volvió al poder el 20 de enero, todavía no han pasado tres meses. La relación del presidente argentino es directa con la Casa Blanca y si bien no hubo una nueva foto la semana pasada entre Milei y Trump, esta semana se confirmaron varias de las versiones que había lanzado el Gobierno sobre el acuerdo con el Fondo.

El jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, otra vez había puesto a prueba su credibilidad ante los mercados internacionales por sus declaraciones imprecisas, pero finalmente los hechos confirmaron sus palabras: el FMI aprobará 20.000 millones de dólares y desembolsará aproximadamente el 60%, es decir, 12.000 millones. Lo nuevo es una asistencia adicional del Tesoro, que se sumaría a los créditos del Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Bessent llegará al lunes a Buenos Aires, cuando finalmente el directorio le ponga la firma final a la información que ya fueron desperdigando en el FMI. La decisión política de Trump es blindar a Milei a través del Fondo y, quizás, con una inusual ayuda del Tesoro. Pero todavía no hay ninguna señal sobre alguna mitigación en materia de aranceles. Ahora están frenados por 90 días, pero hasta que Bessent convenció a Trump, Argentina afrontaba un adicional del 10% por encima de lo que ya pagaban los exportadores que venden productos en el mercado estadounidense. A eso se suman los interrogantes sobre la rentabilidad de Vaca Muerta con este giro abrupto de los términos de intercambio comercial.

FMI.jpg Ya se conocen algunos detalles del acuerdo con el FMI.

Así como Bessent visitará el país, otro de sus colegas anticipa que hay resistencia sobre algun beneficio para los productos argentinos. La secretaria de Agricultura Brooke Rollins habló en la cadena Fox News y defendió el proteccionismo de Trump, que va totalmente a contrapelo de los postulados ultraliberales de Milei. "La gente eligió a este presidente disruptivo, incluso los estados pendulares lo votaron, para que ponga a Estados Unidos primero, no a India, no a China, no más carne de la Argentina, no más lácteos de Canadá, sino Estados Unidos primero", lanzó la funcionaria. "No hay nadie que vaya a pelear más inteligentemente o estratégicamente que Trump para todos los estadounidenses", aseguró.

En la Casa Rosada no han descartado un acuerdo de libre comercio o alguna alternativa que les permita sortear las nuevas barreras arancelarias. Algunos funcionarios creen que será parte de los diálogos con Bessent y otros observadores estiman que las chances de un tratado de libre comercio es algo imposible en la nueva era Trump.

Lo cierto es que Milei llena parte de la soledad internacional que eligió Trump en este momento de estreno de su nueva política económica. Este jueves viajó a Asunción para reunirse con su par paraguayo Santiago Peña. No sólo fue a encontrarse con el tercer socio del Mercosur, sino también cuando los otros dos estaban en Tegucigalpa, Honduras, participando de la IX cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). En ese foro quedó nuevamente confirmado el liderazgo del mandatario brasileño Luis Inácio "Lula" Da Silva y la emergencia creciente de su par mexicana Claudia Sheinbaum.

La Cancillería argentina protestó por el método de las decisiones adoptadas, en un anticipo de la posición reactiva que tendrá la administración de Milei con ese foro creado en 2010. El gesto fue claro. Mientras Trump subía en un 135% los aranceles para China y desde Beijing le contestaban casi en la misma medida, el plenario de presidentes de la CELAC veía la película desde Tegucigalpa, mientras Peña y Milei hacían lo mismo, pero desde Asunción.

No han pasado tres meses de la segunda presidencia de Trump y el tablero latinoamericano comienza a develar lentamente cuál será el rol de Milei. El lunes llega Bessent. Todavía no se sabe qué pedirá a cambio.