Los principales cruces y chicanas entre Sergio Massa y Javier Milei

A una semana del balotaje que definirá quién será el nuevo presidente de Argentina, los candidatos de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , protagonizan esta noche el último debate, en el que buscarán resaltar sus principales propuestas y convencer al electorado que no votó por ninguno de ellos en las generales. Los candidatos se levantaron la voz y se lanzaron con humoradas y metáforas.

El primer eje de debate, luego de las presentaciones, fue Economía y allí los candidatos tuvieron el primer cruce. El candidato de Unión por la Patria le preguntó al libertario por sus propuestas para eliminar el Banco Central y dolarizar la economía, quitar los subsidios y vender Vaca Muerta. Milei encendió el debate con una respuesta fuerte. "A mí no me vas a condicionar si contestó sí o no", dijo el libertario, y continuó:"Lo que sí te voy a decir es que sabes que ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios, ustedes son unos mentirosos, vos sos un mentiroso, en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste", dijo.