El funcionario aclaró que “el aumento no aplicará a los ministros, secretarios y subsecretarios, quienes no recibirán aumento alguno, lo que redundará en una caída de 20% de su salario real” y señaló que “tampoco lo cobrarán el Presidente y la Vicepresidenta”.

Pese al ajuste salarial recibido, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adhirió al paro de este miércoles, convocado por la Central General de Trabajadores (CGT).

720 (63).webp El anuncio de Luis Caputo generó incomodidad para varios usuarios: el aumento contrasta con la alta inflación.

"Desde ATE acordamos un aumento del 16% en la Administración Pública Nacional para los haberes del mes de enero. Aunque el entendimiento nos permite recuperar la pérdida salarial de diciembre y quedar por encima del acumulado anual de inflación, no alcanza para modificar nuestra decisión de ir al paro", indicó la semana pasada el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, a través de su cuenta de X.

En la misma línea, el representante gremial advirtió que "si continúan atacando y agrediendo a los estatales de esta manera, los niveles de conflictividad van a ir en ascenso".

Las respuestas al tweet de Luis Caputo

El anuncio de Caputo, que parece quedar desfasado en comparación a la alta inflación de diciembre, generó fuertes críticas de gran parte de los usuarios que leyeron su publicación en redes sociales.

"La inflación fue del 25%. Les sacaste un 10% a todos los trabajadores, Toto. No es para enorgullecerse", escribió el usuario Mariano Tilli; mientras que en otra cuenta le solicitaron "Bájenle el sueldo a los de AFIP" y le expresaron que el aumento es "la nada misma Toto. Eso no es nada. El ajuste no es ahí".

Con más ímpetu, algunos otros usuarios salieron al cruce. "¿Quién te enseñó a hacer las cuentas Toto? Si la inflación fue 25%, los empleados comunes ya arrancan con una pérdida del 9%", analizaron; al tiempo que otro usuario marcó que "los jubilados del ANSES, sin aumento y 25% en diciembre, vamos a vivir solo una semana".