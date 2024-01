Luis Caputo y una nueva amenaza a las provincias: "El ajuste será mayor" si no se aprueba la Ley Ómnibus

Luis Caputo realizó una amenaza a las provincias si no se aprueba la Ley Ómnibus.

Mediante un mensaje en su cuenta de la red social X (ex Twitter), el ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó que "el déficit cero no se negocia" y, al igual que había hecho Manuel Adorni, "amenazó" a las provincias en caso que no se aprueben los distintos paquetes de leyes y el DNU.