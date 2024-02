Luis Caputo dio detalles de su plan económico: qué pasará con los subsidios, salarios e inflación

En lo que refiere al Salario Mínimo Vital y Móvil, anunció que quedará fijado “entre hoy y mañana”. Y argumentó: “Es un valor de referencia, son las consecuencias de todo lo que hemos vivido”. Durante la presentación de la nota, el periodista Pablo Rossi que le realizó la entrevista en LN+, dio la información exclusiva de que sería de 180 mil pesos en febrero y de 202 mil en marzo.

Sobre una de las principales situaciones que enfrentó al Gobierno Nacional con los mandatarios provinciales, Caputo aseguró que no habrá más envíos del Fondo Nacional de Incentivo Docente. "Caducó y no se va a transferir más porque no hay docentes nacionales, los docentes son provinciales", remató y comparó la situación con el transporte. Celebró el fondo provincial creado por el gobernador de Chubut Ignacio Torres y remarcó que "si los gobernadores quieren dar un subsidio, lo tienen que sacar de sus arcas".

Jubilaciones

Caputo fue crítico de la Ley de Movilidad Jubilatoria, aseguró que “no funciona” y que es “peor para los jubilados”. En ese marco, argumentó que con la misma, este grupo perdería “entre el 1,6 y 2 puntos de producto”.

“Hay que cambiarla”, sentenció. “si seguimos con el juego político de seguir queriendo hacer uso de la jubilación y más con lo que hemos visto con la ley, más se demora esto. Mientras tanto, vamos a seguir dándole un bono y tratar de proteger la capacidad de compra”, cerró.

Además, confirmó que en marzo los jubilados van a tener una “recomposición de aproximadamente 30%”, que es lo que da la fórmula y un bono, del que no detalló de qué monto.