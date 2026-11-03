Luis Caputo propuso eliminar el Impuesto a los Sellos: cuál fue la respuesta de los goberandores

El ministro propone financiar a las provincias la mitad de los recursos que se perderían por la medida. Los gobernadores insisten en que hay que volver a sancionar la coparticipación.

El ministro de Economía, Luis Caputo , propuso este martes a los gobernadores de provincias con proyectos RIGI eliminar el Impuesto a los Sellos. Según dijo Caputo en el marco de la 32 Conferencia Industrial Argentina que se llevó a cabo en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, el costo fiscal de esa medida sería de hasta $5 billones al año.

"Estamos proponiendo a las provincias la eliminación del impuesto a los sellos, que impacta en el bolsillo de la gente. Son entre $4 y $5 billones al año. Vamos a tratar de hacer un acuerdo con las provincias los que tengan RIGI y en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas" , dijo el funcionario.

Caputo anticipó que la idea es que la Nación les pague a las provincias la mitad de los recursos que se perderán por la medida mientras que los estados tendrían que soportar la otra mitad.

La medida soprendió a los gobernadores que participaron del principal encuentro anual de los industriales organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA). Entre estuvieron el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa, el de Córdoba, Martín Llaryora, en de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Catamara, Raul Jalil, y San Juan, Marcelo Orrego.

Al respecto, Figueroa advirtió sobre dos posibles condiciones que debería tener en cuenta una discusión sobre una reforma tributaria que incluya un pacto fiscal con las provinias. Una es la distribución primaria de la coparticicpación. Y la otra un cambio en el reparto hacia adentro.

Por lo primero afirmó: "Cuando vino la democracia, las provincias recibían más del 54% de la torta de los recursos del Estado. Hoy recibimos menos del 30% teniendo muchas más obligaciones. Es un tema a hablar, a dialogar", dijo el neuquino. Por el segundo punto explicó que "de cada 100 pesos que paga un neuquino de impuestos nacionales $50 le vuelven a la provincia y de cada $100 pesos que pagan en Formosa, por ejemplo, le vuelven $700.

Raúl Jalil fue mas práctico al recordar que su provincia "ya eliminó el Impuesto a los Sellos pero igual vamos a sentarnos a dialogar como quiere el ministro".

Por su lado, Marcelo Orrego, indicó que tambien está dispuesto a analizar un cambio en los impuestos, aunque también aclaró que en San Juan se han bajado o eliminado alguno de los impuestos que Caputo pide que se elimine.