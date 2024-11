Luis Caputo salió a bancar a Marcelo Gallardo tras la polémica por el tiempo de juego

Ante esta afirmación, Caputo expresó "Imposible no coincidir con el muñeco. Es inexplicable que no se aplique la misma vara que en el mundial. Promovemos el anti espectáculo así" , mediante un posteo realizado en la red social X.

Lo hizo adjuntando el video de la conferencia de Gallardo, y sumó algunas frases más. "Es inexplicable que no se aplique la misma vara que en el mundial. Promovemos el anti espectáculo así. La regla debiera ser que si un equipo hace tiempo, se deberían dar de mínima 10 minutos de descuento, por tiempo", indicó Caputo.

caputotw.jpg Luis Caputo bancó al Muñeco Gallardo con sus declaraciones.

Además, sumó que "si el equipo que hizo tiempo llega perdiendo al final del partido, no debiera haber descuento alguno. Perdieron, listo!".

Luis Caputo y sus frases sobre River

No es la primera vez que "Toto" Caputo habla sobre River, el club de sus amores. De hecho, en marzo había realizado un posteo en sus redes sociales que generó mucha repercusión y que incluso terminó siendo eliminado.

En aquella oportunidad, luego de la caída de River por 1-0 contra Huracán en Parque Patricios, el Ministro de Economía apuntó contra Martín Demichelis y cuestionó el funcionamiento del conjunto millonario.

"Hay un dato estadístico que Demichelis desafía fecha a fecha: No hay antecedente de un técnico que cambie el equipo todos los partidos y que le vaya bien. Ni uno. Ni el Muñeco en su último año pudo contra esta estadística. Ojalá él sea la excepción!", escribió en aquella oportunidad.

Eso sí: el posteo duró más bien poco tiempo. Es que Caputo eliminó la publicación algunas horas después para evitar repercusiones negativas por parte de Demichelis, que ese mismo día había tenido cruces con algunos periodistas en la conferencia de prensa pospartido.

Qué había dicho Gallardo

"Me llamó la atención lo de las interrupciones. Si tienen que dar dos, 12 o 14 minutos, hay que darlos, como en el Mundial. Cuando te dan seis, te dicen que es una barbaridad", expresó el Muñeco luego del partido contra Barracas Central.

Gallardo.jpg Marcelo Gallardo

En la misma línea, agregó que “los árbitros tienen que ayudar a agilizar el juego, que sea un espectáculo más ameno para la gente. Todos tenemos que colaborar para que esto no sea cada vez peor, para que el fútbol argentino no sea algo que naturalicemos”.

"A mí lo que me preocupa es que en el fútbol argentino, donde todo está sospechado de todos, hay que ser un poco más claros. Hay mucho temor a opinar. Yo digo lo que siento, no estoy diciendo nada que no se vea. Pero bueno… hay mucha hipocresía. Yo quiero ser parte del fútbol argentino. Lo valoro y lo vivo con mucha intensidad. Pero me gustaría tener reglas más claras", cerró.