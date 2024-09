Luis Caputo testea a los funcionarios del FMI para un nuevo acuerdo

Algunos de los problemas que tiene que enfrentar se relacionan con la política de Estados Unidos. En rigor, para la Argentina cualquiera de los dos candidatos que gane, sea la demócrata Kamala Harris o el repúblicano Donald Trump, es indistinto. Si bien Milei ha dicho en repetidas oportunidades que tiene preferencias por el aspirante de derecha, ha desarrollado una buena relación con la actual administración de Joe Biden. Así que los problemas no serían de tipo político, sino burocráticos.

Antes de firmar un nuevo acuerdo las autoridades del FMI van a esperar a que en enero próximo asuma el nuevo presidente y una vez que el mismo se asiente en el Salón Oval, ahí van a comenzar a hablar sobre los nuevos programas.

En los estrictamente financiero, el gobierno de Milei tiene que conseguir un programa que le permita calzar los vencimientos del 2025, por lo menos, con nuevos desembolsos. A esta altura, resulta difícil que el organismo que dirige Kristalina Georgieva le otorgue algunos fondos de más, lo que se conoce como “dinero fresco”.

Hay que recordar que en marzo de 2022 el ex ministro Martín Guzmán cerró un programa largo de 30 meses por u$s43.000 millones para refinanciar los vencimientos del acuerdo que había firmado Mauricio Macri en 2018. Ese acuerdo también consiste en calzar vencimientos con desembolsos. Antes de fin de año se pagará la última cuota. Luego, lo que queda es “devolver” el dinero que pidió prestado Guzmán. Y como Argentina no tiene dólares ni cuenta con acceso a los mercados globales para emitir bonos, no le queda otra que tratar de llevar a cabo un nuevo programa de características que el anterior.

¿Qué dijo Caputo?

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló en la Bolsa de Comercio de Rosario, en el marco del 140° aniversario de esa entidad, y anticipó que las próximas revisiones (la octava y la novena) del Fondo Monetario Internacional (FMI) se podrían hacer juntas y que, de ahí en más, se podría ir a la negociación de un acuerdo nuevo con el FMI, en el marco de la cual espera lograr nuevos desembolsos. "Los fondos los usaremos para recomponer las reservas y el balance del BCRA", anticipó.

Qué podría pedir el FMI a la Argentina

Si hay alguna diferencia que persiste entre el equipo económico y el staff del organismo con sede en Washington es la cuestión del cepo cambiario y el atraso del tipo de cambio. Una de las exigencias es el levantamiento de las restricciones de acceso al dólar y un programa que permita devaluar la moneda a fin de impulsar las exportaciones.

Caputo cuenta con viento a favor. La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de llevar adelante una política más agresiva de lo esperado en materia de rebaja de tasas de interés favorece al valor de los bonos de los países emergentes, como el caso de Argentina, lo que permitiría que el riesgo país baje más rápido y le dé la chance a Caputo de volver a los mercados voluntarios el año próximo. Hoy es el punto vital para el plan de Milei.