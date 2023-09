Macri y Bullrich, juntos después de los cruces mediáticos

El pasado miércoles, Mauricio Macri sorprendió al mapa político al declarar que no formaría parte de ningún gobierno luego de las próximas elecciones de octubre. Si bien se esperaba que finalmente no se sumara al espacio de Javier Milei, aquella declaración también marcó cierta distancia puertas adentro de Juntos por el Cambio, donde Macri apoyó la candidatura de Patricia Bullrich desde lo discursivo pero no así desde lo práctico.