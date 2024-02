Manuel Adorni aclaró versiones sobre renuncias en el Gobierno

"El Presidente no evalúa hoy la renuncia de Giordano como no evalúa ninguna otra renuncia por cuestiones políticas" , respondió Adorni a una pregunta formulada durante la habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada.

Lo curioso es que esta versión, que había circulado en las últimas horas, surgió a partir de un "like" del propio Milei en las redes sociales. Es que, en su cuenta de X, había dado "me gusta" a una publicación en la que tildaban a Torres y Giordano de traidores y hablaban de que "deberían echarlo" como consecuencia de lo ocurrido.

La presentación de Adorni en Casa Rosada tuvo un peso importante esta jornada, porque recibió consultas varias sobre polémicas protagonizadas por el Gobierno en las últimas horas. Y si de polémicas hablamos, no puede quedar de lado el intento de una diputada oficialista por derogar el aborto legal, seguro y gratuito.

Según aclaró el vocero, no está en la agenda del presidente Javier Milei la derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada a fines del 2020.

"No es parte de la agenda del Presidente, no es decisión del Presidente y no está impulsada (la iniciativa) de ninguna manera por el Poder Ejecutivo", aclaró.

Esto pone en jaque la propuesta impulsada por Rocío Bonacci, quien terminó protagonizando un insólito episodio que le trajo varios dolores de cabeza al Gobierno.

Qué dijo Manuel Adorni sobre las provincias

En otro apartado de su presentación, el vocero presidencial aseguró que el Gobierno nacional redujo en "un 98 por ciento las transferencias discrecionales a las provincias".

"Las cajas para hacer política se han terminado. Se terminó la plata para recitales de dudoso financiamiento y el empleo militante", indicó.

Esta declaración no es casual, porque llega luego de lo ocurrido con la Ley Ómnibus, donde varios gobernadores decidieron cambiar de voto en algunos artículos particulares.

Aquello fue tomado como una "traición" por parte de La Libertad Avanza, y sus dirigentes rápidamente aseguraron que el ajuste para las provincias sería aún mayor.