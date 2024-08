Manuel Adorni pidió perdón tras la polémica con Diego Maradona

El vocero presidencial aclaró el supuesto olvido al no mecionar al futbolista entre los zurdos más reconocidos de Argentina. La defensa de los futbolistas.

El funcionario definió a esas figuras como " grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina". La ausencia de la mención a Diego Maradona fue notada rápidamente por los periodistas presentes en la sala, quienes no dejaron pasar el olvido y le remarcaron que se había olvidado del exjugador nacido en Fiorito. “¿Quién?” , contestó el vocero libertario, fingiendo no entender a qué persona le estaban nombrando. “ Ah... Sí, era zurdo . Bueno, hasta aquí lo mío señores”, respondió con desinterés sobre el deportista.

La aclaración de Manuel Adorni

Tras la polémica que generaron sus dichos, con contestación de Dalma Maradona incluida, esta mañana, en una entrevista radial, el vocero presidencial explicó: “Jamás ningunearía a Maradona. Lamento que haya habido una mala interpretación”.

“Estamos todos de acuerdo en que Maradona es el mejor jugador del mundo. Fue una chicana con una periodista, no un ninguneo a Maradona. Haremos todos los esfuerzos para que esto no vuelva a pasar”, expresó en diálogo con La Red.

La repuesta de los famosos a la crítica de Manuel Adorni

La primera en responderle al vocero presidencial fue nada más y nade menos que Dalma Maradona, la hija del exfutbolista. "No sé a qué va con esto, es un muppet", expresó en el programa de streaming de Ángel de Brito, en el canal Bondi. "Yo quiero saber algo, y esto de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, él ni siquiera tiene como un pensamiento propio, es el vocero de alguien, no es que puede decir lo que piensa”, continuó la hija del Diez.

De Brito le respondió que, en ese momento, Adorni dijo lo que pensaba, por lo que la hija mayor de Diego retrucó que “hace un paso de comedia, de hacer que se olvida, horriblemente actuado” y le mandó un contundente mensaje: “Mirá, yo te voy a decir una cosa, te guste o no te guste a vos, a Argentina la conocen gracias a la persona que vos creés que no conocés o te hacés el boludo diciendo que no conocés”

Otro que salió a defender a Diego Maradona fue Osvaldo Ardiles, campeón del mundo en 1978, quien trató al funcionario de “mequetrefe, arrogante y engreído” en una serie de tuits en donde descarga toda su bronca.

“No sabía que Adorni, que ni siquiera sirve para Adorno (Definicion: objeto decorativo... sin utilidad) es ahora cómico. Dieguito querido: ignora al ignorante. Cuando este mequetrefe, arrogante y engreído, haya dado a los argentinos (y al mundo) una milésima parte de lo que vos diste, entonces pueda pronunciar tu nombre. Habiendo previamente haberse lavado bien la boca”, escribió Ardiles visiblemente furioso por el destrato a Maradona. “Pensándolo bien, mucho mejor que no te haya nombrado...”, finalizó.

Héctor “Negro” Enrique, compañero de Maradona en el Mundial de México 1986, hizo un posteo en el que dijo: “Me llegó un video de este muchacho, Adorni, que es el campeón del mundo de los pel... y se cree que es vivo. Gracias a Dios, no nombraste al más grande de todos: el Diego. Así que, Adorni: están los bol..., los muy bol... y vos”.

Juan Sebastián Verón, por su parte, también opinó a través de sus redes sociales: “Podés estar de acuerdo o no con todo lo que fue fuera del campo de juego, pero no se puede ningunear a la persona que hizo feliz a un país”.

Fernando Signorini, exmédico y prepador físico de Maradona, y una de las personas que lo acompañó en sus momentos más difíciles, también salió a cruzar al vocero presidencial. “Adorni, vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio ”, escribió Signorino en la red social X.