Manuel Adorni respondió la invitación a pelear de Emiliano Yacobitti: "Lo voy a pensar"

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial se refirió a la insólita propuesta del ex legislador radical, quien dijo que "no tiene problema en ponerse los guantes y enfrentarlo".

Luego de que un estudiante de TEA lo consultara sobre los dichos del referente universitario respecto a los recortes presupuestarios en las casas de estudio, Adorni respondió: "No sé en qué se está basando Yacobitti…fue el que me invitó a boxear, ¿no? Hizo trampa porque hace boxeo desde los 18 años".

“En realidad tendríamos que estar en igualdad de condiciones, pero si practicas boxeo desde los 18… lo puedo invitar a jugar un Age of Empires, pero a boxear me parece… no quita que lo haga, no sé, lo voy a pensar, pero estamos en demasiada distancia”, propuso.