Más de 80 denuncias por estafa a una agencia de viajes en Mendoza por unos 200 millones de pesos

La empresa Guillén Enterprise acumula decenas de denuncias por viajes al caribe que nunca se concretaron o no tienen reservas a futuro.

El dueño de una agencia de viajes fue denunciado en Mendoza por una presunta estafa relacionada con viajes no concretados, con el correr de los días las denuncias ascendieron a al menos 80. Uno de los fraudes reportados alcanza, por sí solo, un monto de 20 millones de pesos. Los denunciantes ya entregaron dinero a la empresa.

Una mujer -identificada como Marianella- denunció haber sido estafada por casi 8 mil dólares al adquirir un paquete turístico de dos semanas en México . Según relató, tenía que viajar este jueves: “Yo el día viernes hablé con él por teléfono, sabiendo que tenía a los pasajeros varados en el aeropuerto. Hay gente que el viernes se iba a Aruba y no pudo viajar. Sin embargo, con mucha naturalidad, me dijo que fuera el lunes a buscar los vouchers”.

Estafa en Mendoza: el comunicado de la agencia

Sin embargo, eso no ocurrió porque durante el fin de semana recibió un comunicado de la empresa informando que todas las operaciones habían cesado. “Una agente, en nombre de él, iba a darme una respuesta. No nos sabía explicar. Si yo la plata la pagué en efectivo, ¿de qué crisis me hablas? Te entregué todos los dólares en efectivo”, relató esta mañana, en diálogo con Todo Noticias (TN).

image.png

El comunicado tiene fecha del pasado viernes: “Informamos a nuestros clientes que a partir de hoy, 17 de enero y hasta el 28 de febrero del corriente; la agencia de turismo cesará sus operaciones por motivos financieros; por lo tanto, los servicios contratados para ese período serán cancelados”.

Y añade: “Estamos arbitrando los medios necesarios para encontrar una rápida solución, que posibilitaría la reprogramación de cada servicio. Lamentamos y pedimos disculpas a todas aquellas personas que se han visto afectadas por esta situación. De manera urgente nos pondremos en contacto con cada cliente perjudicado”.

Otra de las víctimas, Mariana, señaló que hasta hoy esa notificación recibida durante el fin de semana fue la única comunicación por parte de Guillén Enterprise. “Queremos que alguien salga y dé explicaciones”, expresó en declaraciones al medio televisivo.

En su caso, el viaje está programado para el próximo 15 de mayo, por lo que la estafa no estaría consumada aún. Sin embargo, pudo confirmar que no hay reservas de hoteles ni aéreos. “Obviamente, ya entregamos el dinero y no tenemos nada”, explicó al respecto. El costo total de su paquete asciende a 13 mil dólares, de los cuales ya entregó 5 mil en efectivo el pasado 7 de diciembre.

El caso está a cargo de la Oficina de Delitos Económicos y del fiscal Juan Ticheli, quien dispuso emitir este jueves una orden para prohibir que el denunciado abandone el país.

Este jueves la Justicia de Mendoza detuvo al máximo encargado de Guillén Enterprise, Pedro Guillen. Las denuncias acumuladas por el empresario son al menos 80 y las perdidas que ascienden a más de 200 mil dólares