La investigación en Argentina comenzó tras una alerta del FBI. Tenían armas, municiones y material con simbología nazi. En qué lugares planeaban los ataques.

"Masivos y raciales": atraparon a estudiantes que planeaban una masacre en varias escuelas del país.

La Policía Federal Argentina (PFA) logró desarticular lo que estaba planeado como una masacre escolar. Según pudieron establecer, adolescentes querían concretar brutales ataques en las escuelas donde cursan sus estudios secundarios. Todo se inició ante una alerta del FBI (Oficina Federal de Investigación) de Estados Unidos.

La investigación, que se extendió desde julio del año pasado, culminó con la identificación de dos menores de edad como los presuntos responsables de planificar estos actos violentos.

"Masivos y raciales", así definieron los detectives de la PFA los supuestos ataques y atentados . El alerta emitido por el organismo estadounidense advertía sobre la existencia de mensajes antisemitas, de odio y racistas por parte de los dos usuarios en las redes sociales.

El reporte fue recibido por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), lo que permitió activar el protocolo de prevención en el país.

La investigación derivó en allanamientos en La Quiaca, en Jujuy; en la ciudad de Miramar; y en el conurbano bonaerense, en los partidos de Quilmes y San Martín.

La relación entre los adolescente que planeaban la masacre escolar

La investigación reveló que los dos adolescentes investigados no se conocían personalmente sino que su vínculo habría sido exclusivamente virtual. Otro de los implicados reside en la ciudad de La Quiaca y el segundo en la localidad balnearia de Miramar.

Durante los operativos, los agentes incautaron armas blancas, municiones, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares y material con simbología nazi, además de documentación relevante para la causa. Todos los elementos quedaron a disposición del juez interviniente, en el marco de una investigación caratulada como "Intimidación Pública".

Tras las pruebas reunidas, el fiscal Azzolin y su equipo de trabajo, con el resultado de la investigación preliminar, hicieron una denuncia y el expediente se tramitó en la Fiscalía del Área de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, a cargo de la fiscal federal Laura Mazzaferri, con la intervención del juez federal Santiago Inchausti.

"Los dos sospechosos compartían propaganda supremacista y propaganda de extrema derecha. Lamentablemente lo que vimos en esta investigación es una tendencia a nivel mundial entre los adolescentes", indicó en diálogo con La Nación un detective que participó de la pesquisa.

Según estadísticas de la PFA, en los dos últimos años la DUIA, en cooperación con agencias internacionales como el FBI, participó en 13 investigaciones de características similares donde menores de edad estaban detrás de la planificación de atentados, en su mayoría contra establecimientos educativos.

El FBI alertó que un adolescente preparaba un tiroteo en una escuela argentina

Un trabajo conjunto entre la Policía Federal Argentina y el FBI de Estados Unidos permitió detener a un adolescente de 16 años acusado de planificar un tiroteo masivo en su antigua escuela.

El arresto se concretó este sábado, luego de que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolín, recibiera una alerta del FBI sobre un perfil sospechoso en la red social X (antes Twitter).

En esa cuenta, el joven —cuya identidad se mantiene en reserva— publicó mensajes con amenazas directas sobre un posible ataque durante noviembre a la escuela del barrio de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires. Las publicaciones llamaron la atención de las autoridades norteamericanas por su tono y por las referencias a atentados ocurridos en otros países.