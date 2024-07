Mauricio Macri volvió a marcarle la cancha a Javier Milei: "Que cumpla la ley"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1808597874961494140&partner=&hide_thread=false Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases.



El exdirigente de Boca Juniors asegura que "para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema".

En este punto, da introducción al tema de su interés y aclara "ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires".

"No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones". "No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones".

Por último, Macri indica que "el sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un Gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos".

Esta misma semana, Mauricio Macri salió a diferenciarse de Javier Milei

La Fundación Pensar que preside la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, publicó hoy un informe sobre los primeros seis meses de gestión del actual Gobierno. El documento que lleva -también- la firma de Mauricio Macri, destacan virtudes y falencias de la administración de Javier Milei.

“Argentina vive un tiempo particular. La gran apuesta del Gobierno, que se propone hacer cosas diferentes a todas las que fueron hechas antes, es también la apuesta que la mayoría de los argentinos eligió hacer en noviembre de 2023, tras el evidente agotamiento del modelo kirchnerista. Los meses transcurridos desde la asunción del Presidente nos plantean más interrogantes que certezas”, remarca el informe de 39 páginas.

Vidal, titular de este think tank del PRO, declaró que "es lógico que haya más interrogantes que certezas, apenas pasaron seis meses de gestión". En este sentido, aseguró que "el rumbo adoptado por el Gobierno es el correcto" y que su espacio político mantendrá el acompañamiento al jefe de Estado. "En este momento de la Argentina no vamos a especular", remató.

La publicación del documento es parte de la estrategia del expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri, quién ya había advertido puertas adentro que luego de la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal apuntaría a distanciar al PRO de la estructura de La Libertad Avanza, a pesar de las intenciones contrarias de Patricia Bullrich y del propio Javier Milei.

FUNDACION PENSAR.jpg La presentación del informe.

En este documento, la Fundación Pensar elaboró un “Índice de Desarrollo Nacional” (IDC), que evalúa 50 indicadores diferentes y será actualizado de manera mensual, según indicaron. “Este índice será un valioso aporte para medir de manera precisa cómo las medidas de Gobierno y la coyuntura nos acercan o nos alejan de la senda del progreso y el desarrollo”, se exalta en el informe.

En esta primera publicación, el IDC fue del 2,9 que, en la escala de la Fundación Pensar, se ubica en el nivel “bajo”. Esto se debe, según estimaron, al efecto de las variables económicas y sociales negativas heredadas de la gestión anterior. Según se explica en el informe, las variables están agrupadas en diez categorías y ponderan distintos indicadores tanto económicos como sociales y políticos. La escala: entre 0 y 2, el nivel es “muy bajo”; entre 2 y 4, “bajo”; entre 4 y 6, “medio” y entre 6 y 10, “alto”.

Inicialmente, el informe de la Fundación Pensar habla de la “pesada herencia” que recibió el presidente Javier Milei y responsabiliza exclusivamente al Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Enumera ocho indicadores macroeconómicos negativos de la última administración, centrados en el alto número de pobreza, la inflación acumulada, la caída en las jubilaciones, la situación frágil de las reservas del Banco Central y el déficit fiscal y comercial.

Las coincidencias con Javier Milei

El documento destaca, como punto alto de la administración Milei, que la economía "comienza a ordenarse" con la consolidación del déficit fiscal cero, “con los mejores números desde 2008″. Asimismo, exalta los avances en la baja de la inflación, “con el menor registro en 28 meses”.

También resalta que “el riesgo país alcanzó un piso de 1148 puntos, el valor más bajo desde 2020, aunque aún por encima del piso de 342 puntos en 2017″, segundo año de la gestión macrista. Asimismo, enfatiza que las reservas alcanzaron los US$30.000 millones por primera vez en 12 meses”.

Las críticas a su gestión económica

En contraposición con las últimas declaración del presidente de la Nación, el informe hace hincapié en que “la actividad y el empleo siguen cayendo y aún no logran recuperarse”, advierte, al tiempo que señala que “los ingresos no logran ganarle a la inflación acumulada y arrastra al consumo”.

"La Argentina entró en recesión técnica en el primer trimestre y la actividad registró su mayor caída desde 2020″. "La Argentina entró en recesión técnica en el primer trimestre y la actividad registró su mayor caída desde 2020″.

“Los mayores detractores del indicador son la caída trimestral en el producto, el aumento de la desocupación y la pobreza. Contribuyen de manera negativa la elevada brecha cambiaria, la caída en el consumo y el estancamiento en los resultados de calidad educativa”, advierte.

El informe asume que “si bien los salarios empezaron a acercarse a la inflación, aún acumulan pérdidas respecto al inicio de la gestión”, y precisan que un 51% de los argentinos no llega a fin de mes”. Alertan en este sentido que “se alcanzaron siete meses en baja, la mayor desde 2002. Es el nivel de desempleo más alto desde 2021. En 2024 ya se perdieron 600.519 empleos (43.693 privados, 70.509 públicos)”.

“La demanda laboral es la más baja en 10 años Argentina registra la peor expectativa en el mundo de generación de trabajo”, alerta e indica que un 41% de la población “tiene miedo de perder el empleo”.