Máximas de 30°C y fuertes tormentas con granizo: en qué zonas impactará la alerta

También se advierte sobre una marcada inestabilidad, con la presencia de actividad eléctrica y vientos.

El aumento de la temperatura será una constante en los próximos días en varias partes el país, donde además se advierte sobre el regreso de fuertes tormentas que tendrán gran impacto en algunas zonas.

El sitio especializado Meteored advirtió sobre la presencia de este fenómeno en el país, con un ascenso generalizado de temperaturas en la segunda mitad de esta semana. Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para los próximos días.

Bajo este pronóstico, la Patagonia se presenta como uno de los sectores más cálidos del país, mientras que en la región central se presentan heladas y hasta nevadas en zonas serranas. Se irá normalizando la situación y el fin de semana retornaría la inestabilidad, con tormentas localmente fuertes.

Importante aumento de la temperatura: qué zonas afectará

En la Patagonia se espera tiempo bueno en líneas generales, con cielo parcial o mayormente nublado. Únicamente en el noroeste de Neuquén, al limite con el sur de Mendoza, podrían presentarse algunos chaparrones en esta jornada. Sobre el este de la región se prevén nuevamente de los valores térmicos más altos del país, del orden de 25 °C.

temperaturas

Según indicó Meteored, en lo que resta de la semana hábil se prevé un ascenso sostenido de la temperatura sobre el centro y norte de la Argentina. Las temperaturas máximas hacia el viernes podrían alcanzar los 30 °C sobre el oeste y sobre el extremo norte argentino.

Mientras tanto, la Patagonia mostrará un desmejoramiento de las condiciones entre jueves y viernes con el ingreso y posterior avance hacia el norte de un frente frío. Este sistema estará dejando precipitaciones aisladas, una intensificación de vientos del sudoeste con ráfagas fuertes.

Alerta amarilla por fuertes tormentas

Este frente arribará al finalizar el viernes a la región central de la Argentina, interactuando con temperaturas cálidas y una moderada inestabilidad, por lo que se estima el regreso de tormentas aisladas afectando La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires de manera muy puntual y aislada, pero con mayor generalización sobre la región de Cuyo.

Asimismo, el SMN emitió en las últimas horas una alerta de nivel amarillo por tormentas para este viernes, que se sentirá con mayor intensidad en provincias como San Luis, San Juan y Mendoza.

mapa_alertas (1)

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo", precisaron.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Mendoza y San Luis se posicionan como un sector propenso a la llegada de tormentas de variada intensidad entre el atardecer del viernes y buena parte del sábado, afectando luego progresivamente a San Juan y parte de Córdoba.