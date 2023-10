Mendoza: un nene de dos años fue atacado por su perro y está grave

De acuerdo a la versión del padre de la víctima este es el segundo ataque del perro contra el nene de dos años, lo que complica aún más la situación.

En este contexto, la Oficina Fiscal de San Rafael inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pertinentes, por lo que se realizaran pericias veterinarias y se buscarán más testimonios.

Antecedentes de ataques de perro

El pasado mes de septiembre una mujer fue brutalmente atacada por una jauría de perros en la provincia de Neuquén, en la zona del Balneario Municipal. La víctima iba caminando por la calle y terminó luchando con los perros para que no la mordieran. El incidente ocurrió a plena luz del día y ante la vista de varios automovilistas que frenaron y la ayudaron. Con fuertes bocinazos alejaron a los perros, y la señora tuvo que acudir al hospital para certificar los golpes que sufrió tras caer en el asfalto.

"Yo soy una persona con estado físico y pude defenderme. Pero me preocupan los adultos mayores y los niños, que no puedan hacer nada para que no los muerdan", expresó Susana Gatti, en diálogo con LMNeuquén.

perros balneario municipal La mujer atacada por un perro en la provincia de Neuquén, en la zona del Balneario Municipal, denunció los animales ya atacaron a otras personas. Claudio Espinoza

Todo ocurrió alrededor de las 15:15 del viernes. Ella iba a su casa y vio que los perros cruzaban la calle Linares de una punta a la otra. "Primero me atacó un perro negro con chaleco verde flúor. Luego se sumó otro grandote. Yo empecé a retroceder. Se sumaron otros más. Eran como cinco. Seguí retrocediendo, mientras me defendía con una campera. Uno se paró en dos patas y tiró mordiscones. Me llegaba a la altura de mi cara. No había forma de pararlos. Al final me caí en el medio de la calle y casi me pisan. Algunos automovilistas pararon y tocaron bocinazos para espantarlos. Gracias a ellos, los perros se alejaron. Yo no podía ni respirar de la desesperación. Un matrimonio me trajo hasta Copahue y Linares, donde vivo", relató la mujer.

Tras el incidente que vivió, se dirigió hasta el Policlínico Neuquén por la ART. Actualmente siente molestias en la zona del coxis, a raíz de la caída que sufrió. Aseveró que llamó a la Comisaría Segunda y al 147. "La chica que me atendió, me tomó el reclamo y me dijo que varias personas habían llamado por este tema. O sea que no fui la única", advirtió.