Miedo, pánico y peluca: las palabras en tendencia tras el resultado de Milei

"Ya no sé cuántas veces suspiré viendo los resultados de las elecciones un PANICO amigo", publicó una usuario. Aunque muchas de las publicaciones expresaban sentir pánico por la posibilidad de que Milei llegue a la Casa Rosada, otros aprovecharon la palabra en tendencia para expresar su apoyo al candidato libertario. "La gente que dice que le da pánico milei ??????? A mi me da pánico que maten a una nena de 11 años para robarle yendo a la escuela!!!!!!!", publicó otra twittera.

"No hay nada que me genere más panico que un pais donde un inepto como el impresentable de milei tenga tanto apoyo", publicaron en contra del candidato. Y también a favor: "¿Como les da pánico milei y no el doóar a 600 pesos, inseguridad y gente planera que gana más que una persona que labura?".