Milei arremetió contra Juan Grabois por insultar a periodistas por la captura de Maduro

El legislador arremetió contra los conductores en medio de una marcha en repudio a la operación que Estados Unidos realizó en Venezuela para detener a Maduro.

Juan Grabois arremetió en vivo contra periodistas mientras participaba este lunes de una marcha en repudio a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Más tarde, Javier Milei lo cuestionó en redes sociales, lo que provocó que el diputado nacional vuelva a estallar.

La temperatura del debate televisivo ascendió paulatinamente y pasó por cuestiones de política internacional en distintas latitudes hasta llegar a la situación específica de Venezuela.

“Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que acá lo que está en discusión no es la democracia sino el petróleo . Por eso el mismísimo presidente Trump va a buscar un acuerdo con las mismas personas que hasta la semana pasada eran ministros de Maduro. Así que tratemos de no ser tan imbéciles y de no confundir a la gente (entre) lo que es un acto de guerra y saqueo de recursos naturales con un acto de defensa de la democracia", opinó Grabois.

Desde el estudio de A24 trataron de ponerle paños fríos a la discusión. “Grabois, sigamos tranquilos. Nos dijiste estúpidos e imbéciles tres veces a todos los que estamos acá y nosotros nunca te lo dijimos”, le exigió el conductor.

Grabois, lejos de calmarse, exclamó: “Me parece que son un poquito estúpidos y bastante imbéciles. Vos debés ser muy imbécil, con las boludeces que decís, con no tener la conciencia de cómo cambia la geopolítica y la seguridad latinoamericana con lo que sucedió, y haciendo comparaciones estúpidas”.

“Claramente sos muy pelotudo y te lo tengo que decir. Lo lamento mucho, sos un idiota”, insistió el diputado de Unión por la Patria. “Y vos un irrespetuoso”, le respondieron desde el estudio, antes de terminar la nota.

La respuesta de Milei y la reacción de Grabois

El video con ese pasaje de la entrevista se viralizó en las redes y llegó hasta el Presidente. Horas después de aquel fuerte cruce en vivo, Milei citó el recorte en sus redes y escribió: “Nunca nos olvidemos que enfrente tenemos a este tipo de personajes... Fin”.

Poco más de media hora más tarde, minutos antes de las 10 de la noche, Grabois reaccionó de la misma manera que por la tarde en la manifestación, con insultos.

“El que se dedicó a insultar a medio país ahora se escandaliza por mis modales. Hipócritas. Estoy enfrente tuyo y de tu caterva de hijos de puta, siempre, basura”, publicó el dirigente social en respuesta al tuit del Presidente.

Una semana atrás, Grabois acusó a Milei de traición a la patria

Grabois pronunció con dureza su rechazo a los últimos dichos de Javier Milei respecto a la postura de reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. En su cuenta de X, lanzó un mensaje tajante contra el presidente y calificó a esto como contradictorio con la Constitución Nacional y pidió una rectificación inmediata de sus dichos.

Si bien Milei sostuvo que la causa de Malvinas es "innegociable" para el país, dejó en claro que no usará la fuerza y buscará un camino diplomático, esperando que "los isleños lo voten con los pies". Además de poner sobre la mesa el derecho de autodeterminación de los ocupantes, algo ajeno a la postura histórica argentina a nivel internacional, varios repudiaron el hecho de que los habría llamado "isleños" y no de otra manera.

"Si Milei realizó las declaraciones que cita el británico The Telegraph, estamos objetivamente frente al delito de traición a la patria y otra violación a disposiciones constitucionales. No puede pasar de largo. Si no las realizó, deberá exigir la rectificación de las afirmaciones que le atribuyen los ingleses", escribió Grabois.