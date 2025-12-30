Milei congeló su sueldo y el de Victoria Villarruel por "tiempo indeterminado"

La medida alcanza a la vicepresidenta. Aún así, habrá un aumento para el resto de su gabinete.

Este martes el presidente Javier Milei firmará un decreto, que se publicará en el Boletín Oficial el próximo viernes, el cual establece el congelamiento de su sueldo. Esta medida también alcanza a la vicepresidenta Victoria Villarruel por "tiempo indeterminado".

Aún así, se conoció que habrá un aumento salarial para los funcionarios del gobierno libertario. De esta forma, los cargos jerárquicos que alcanzan a ministros, secretarios y subsecretarios verán reflejados por primera vez un incremento en sus sueldos en lo que va de la gestión. Desde Nación estiman que hubo una pérdida del poder adquisitivo del 60%.

La inflación acumulada en 2024 fue del 117,8% y, de acuerdo con el último dato disponible, el Índice de Precios al Consumidor acumula un 27,9% en 2025 hasta noviembre.

reunion gabinete milei

Cuánto cobra el gabinete de Javier Milei

Actualmente, el esquema salarial establece sueldos brutos mensuales de aproximadamente $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta, $3,58 millones para los ministros, $3,2 millones para los secretarios y $2,8 millones para los subsecretarios. En el Congreso, los diputados perciben alrededor de $7 millones y los senadores $9,5 millones.

Las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), negociadas con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), definieron una serie de incrementos entre 2024 y 2025.

Durante 2024 se aplicaron subas mensuales escalonadas de entre el 1% y el 3,5%, junto con un adicional fijo de $60.000.

pago sueldos

El decreto que establece los aumentos y congelamiento se terminó de cerrar entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación).

El antecedente más cercano de un aumento salarial para el gabinete, durante la actual gestión, había sido dejado sin efecto tras la salida del exsecretario Armando Guibert y la posterior derogación de la medida.

Dos años después de haber asumido y a pedido expreso de la planta que lo rodea, el libertario se vio obligado a modificar los sueldos congelados desde el 2023.

"Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida", admitió Adorni en la conferencia de prensa que brindó esta mañana.

Cómo se encuentra la relación entre el presidente y Victoria Villarruel

El vínculo entre el mandatario y la presidenta de la Cámara Alta está roto hace tiempo. Ya no hay diálogo entre la fórmula y con la salida de Guillermo Francos, que oficiaba de mediador, es la flamante senadora Patricia Bullrich la que intenta tender puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Hace algunos días, Villarruel rompió su habitual silencio y reclamó por la nulidad en los fondos proyectados para Bienes de Uso en el Presupuesto 2026, de los que depende el funcionamiento de la Cámara de Senadores. "Estamos entrando en rojo. No pasó nunca que haya un cero en un inciso", arremetió.

Por otro lado, la vicepresidenta había cuestionado públicamente en más de una oportunidad el nivel de su remuneración. A comienzos de 2025, incluso, publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó: "Mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice".