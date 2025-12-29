Milei ratificó a un medio británico la soberanía argentina sobre las Malvinas: "No es negociable"

En una entrevista con un prestigioso diario británico, el presidente habló además sobre un viaje a Reino Unido.

El presidente habló sobre el legítimo reclamo sobre las Islas y la relación con Reino Unido.

El presidente Javier Milei brindó una entrevista al medio británico The Telegraph, en la que se refirió a la soberanía de las Islas Malvinas. En el extenso reportaje, el mandatario también se refirió a su vínculo con Donald Trump y el plano político de Latinoamérica, como también un posible viaje oficial a Reino Unido.

Respecto a la cuestión Malvinas, Milei sostuvo que continuará buscando la restitución del territorio por la vía diplomática. De acuerdo con el artículo, el territorio debería "ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen" .

"Nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre las Malvinas", afirmó Milei al medio británico. "No es negociable" , enfatizó.

Falkland - Islas Malvinas

"Somos el mejor gobierno de la historia"

En este sentido, posteriormente deslizó la posibilidad de un viaje oficial a Londres entre abril y mayo del 2026 y que podría reunirse con el primer ministro Keir Starmer. Además agregó que está dispuesto a ofrecer una visita de Estado a la Argentina a cambio "para avanzar maduramente en los vínculos entre las dos naciones".

Al comienzo del reportaje, el libertario habló sobre el programa económico que lleva adelante y destacó la finalización de más de un siglo de déficit fiscal, una reducción del 30% en el gasto público y la disminución a la mitad de los ministerios.

"Cada vez estoy más convencido de que somos el mejor gobierno de la historia", subrayó e indicó que su administración trabaja de forma horizontal, estableciendo los objetivos que los ministros luego implementar de la forma necesaria para poder concretarlos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telegraph/status/2005587186666684753?s=20&partner=&hide_thread=false JAVIER MILEI INTERVIEW



Argentina’s president sits down with The Telegraph to discuss slashing the state, the Falklands, his 'deep admiration' for President Trump and why he ‘doesn’t talk to anyone’ after work



Read the full interview with @JMilei https://t.co/FuKmhDimtb pic.twitter.com/t8aNdfPoup — The Telegraph (@Telegraph) December 29, 2025

Sobre la relación del país con Reino Unido, se hizo eco de las restricciones británicas a la venta de armamento, desde la guerra en 1982. En este sentido, respondió afirmativamente al ser consultado por una posible flexibilización de esta medida, aunque negó conversaciones "específicas".

Milei elogió a Trump por haberle "puesto fin a nueve guerras"

En sus declaraciones a The Telegraph, el presidente reiteró su alineamiento con Estados Unidos y elogió al republicano Donald Trump. Además, destacó su política internacional en rechazo al autoproclamado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

De esta forma, señaló que mantiene una relación directa con él, a quien destacó por su trabajo de "haber puesto fin a nueve guerras" y que comparten la misma visión de que "el enemigo es el socialismo".

Cumbre Trump Milei Casa Blanca (1)

La visión de Milei sobre el escenario político a nivel mundial

Sobre el panorama político a nivel mundial, se sumó a las críticas que pesan sobre Maduro y respaldó un posible accionar estadounidense sobre el país venezolano.

"El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y, si la versión cubana llegara a su fin, el mundo también sería un lugar mejor", sostuvo durante la entrevista.

Por otro lado, expuso su opinión respecto a la división geográfica ideológica del mundo. Para Milei, "el debate de hoy no se centra en la globalización, sino en la geopolítica".

"Hay un bloque que es China y sus satélites. Hay otro que es Rusia y sus satélites", afirmó, y aclaró: "Y hay otro que es Estados Unidos, tratando de asegurar que su área de influencia -su bloque de satélites- sea todo el continente americano".