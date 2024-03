Milei obligado a negociar con los gobernadores para salir rápido de la crisis

Javier Milei obligado a negociar con los gobernadores. La economía mejora pero no tanto....

J avier Millei no se siente cómodo en el papel del político moderado y se le nota. Así durante el discurso de aperturas de sesiones ordinarias del Congreso, donde tuvo más de una decena de menciones despectivas hacia la oposición, terminó llamando a un acuerdo con los gobernadores.

La g ravedad de la situación económica lo obliga a bajar la intensidad. No es que todo vaya mal o empeorando, pero tampoco va tan bien como dice el gobierno . Hay señales que muestran un fuerte deterioro de la actividad y que la desinflación no va tan rápid o como pretende el Ministerio de Economía.

Todo ello obliga al libertario a parar la pelota y recalcular. Si la situación de la población que está soportando un brutal ajuste no mejora en breve, la luna de miel de Milei con sus votantes se va a ir agotando.

La especulación de Milei es que luego del período de “estanflación” (recesión con inflación) el PBI va a describir una salida rápida en forma de “V”, pero para ello se requiere que las correcciones de precios relativos se hagan lo antes posible y que se elimine el cepo al dólar.

Todo lo que el ministro Luis Caputo le contó a la número dos del FMI, Guita Gopinath, sonó muy bien. El rumor es que el gobierno trataría de conseguir que el organismo le preste otros u$s10.000 millones, que saldrían del tramo del programa vigente que pactó Mauricio Macri, pero que Alberto Fernández no usó. Con ello se levantarían las restricciones cambiarias.

Pero la verdad es que de las declaraciones públicas de Gopinath se puede inferir que el FMI le pidió al gobierno argentino una mayor plasticidad política porque la situación social se agravará en los próximos meses y hay un riesgo de que no se puedan implementar todas las medidas que pretende el mandatario.

Una mano de truco con malas cartas

Cómo resultado de ello, el viernes Milei convocó a Pacto de Mayo para el 25 de ese mes en Córdoba. Pretende que antes de ello los gobernadores le aprueben la ley omnibus para luego negociar una “asistencia” de fondos. Una ley a cambio de plata. Nada menos espúreo para la mirada de un purista ideológico.

Luego de ello, el Pacto de Mayo sería la cobertura política que tomaría el gobierno nacional para “aguantar” luego de perder el combustible político propio. Y allí pasaría a socializar los costos del ajuste con el resto de la clase política.

Nada indica que esté tan segura la salida rápida de la recesión, en forma de V que dice Milei. Parece más bien que está cantando “quiero vale cuatro” con un dos. Nadie puede decir que ahora esté jugando con tres 4, pero tampoco tiene el ancho de espadas, como trata de vender el jefe de Estado. Y desde el otro lado, sí saben que tienen las peores cartas de la baraja.

Y es que las condiciones para lograr esa V requiere de darle a los agentes económicos la confianza suficiente de que cuando las balas empiecen a picar cerca, va a haber condiciones de gobernabilidad. Los mandatarios provinciales lo saben y a su vez también necesitan redefinir la relación fiscal con la Nación. Más allá de los términos picantes y chicanas, Milei los está llamando a negociar, pero ante sus votantes no quiere aparecer como derrotado. Y los gobernadores van a acudir.

La inflación no baja tan fuerte

El economista Salvador Vitelli, de Romano Group. asegura que "marzo puede ser más complicado en términos de inflación". Por caso, en febrero la primera perspectiva era que la velocidad de los precios iba a pasar del 20% de enero al 10%. Al principio, los datos sobre la inflación núcleo marcaban algo así, pero en la última semana los costos se fueron para arriba y algunas consultoras estimaron que el IPC del segundo mes cerró cerca del 18%. La inflación de marzo y abril no va a bajar tan fuerte.

Y es que si bien los precios de alimentos, bebidas y todo aquello que no está regulado por el Estado baja fuerte, todavía quedan por delante las subas de tarifas, jubilaciones y los salarios. Hasta que la relación no se invierta, que los regulados suban más que los precios libres, es imposible que concluya el ajuste y que el gobierno pueda cerrar el déficit fiscal.

Los indicadores de actividad económica no son buenos. Recientemente la UIA en un informe con datos a diciembre, declaró oficialmente que el sector fabril entró en recesión tras el período de expansión post pandemia. La recaudación del componente del IVA que se relaciona con el mercado interno cayó 19%.

Y la recaudación de impuestos en general se derrumbó 11%. La suba de los ingresos por los tributos relacionados por comercio exterior no están compensando a los internos, algo que probablemente Luis Caputo no tenía previsto. Se trata de que el precio de la oferta exportable argentina cayó un 40% respecto del año pasado. Así que si bien hay más dólares por recuperación de cosecha, no son tantos porque el precio de los granos que vende Argentina bajó.

Lo que viene en los próximos meses

En definitiva, el escenario que tiene el gobierno por delante es el de una recesión muy dura, inflación alta, bajando lentamente, y recaudación de impuestos en caída que complica el cierre de las cuentas. Lo único que tiene Milei para blandir ante sus opositores son las encuestas que dicen que mantiene una alta aceptación del público.

Pero cuidado con ello: el último relevamiento de confianza en el gobierno de la Universidad Torcuato De Tella, detectó una pérdida entre enero y febrero de 1,4 puntos. “Si bien en el periodo diciembre 2023 a febrero 2024 el ICG sufrió una caída de apenas 0,1%, puede observarse una significativamente mayor pérdida de confianza en el gobierno en los segmentos más jóvenes y de menor nivel educativo”. “Entre los jóvenes, la caída fue del 27,2%, contra una caída de 2,6% en el segmento de entre 30-49 años y de 9,2% entre los mayores de 50 años”, señala el reporte. Es decir, los primeros que están abandonando a Milei son los jóvenes pobres.