Moyano señaló a CFK por su silencio: "Después no lloremos"

El cosecretario general de la CGT Pablo Moyano criticó el silencio público de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner , en la campaña electoral de Unión por la Patria y reclamó una "reacción", para luego advertir que "después no vale llorar" si llega a triunfar la oposición en los comicios.

"Tiene que haber una reacción de los integrantes de Unión por la Patria. No lo veo hablar al Presidente (Alberto Fernández); no la veo hablar a la vicepresidenta; no lo veo hablar al presidente del PJ de la Provincia de Buenos Aires (Máximo Kirchner), ni a los gobernadores, ni a los intendentes", se quejó el secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones.