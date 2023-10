Murieron dos argentinos por el violento ataque de Hamas en Israel

El hermano de Rodolfo Skariszewski, de 56 años, Ricardo, contó que “Rody” había salido en la mañana de este sábado a pasear con su perro y nunca volvió.

“Lo mataron por matarlo; simplemente por matar sin pensar, sin mirar, como a tanta gente inocente. Es terrible”, cuenta Skariszewski a La Nación desde la madrugada del domingo en Israel.

Avi Korin muerto Israel

“Me cuesta decir que murió; éramos el uno para el otro. Yo su sombra y él la mía. No puede decir que no está más. Lo estuve llamando desde la mañana y en un momento le dije a mi esposa ‘algo pasó’ porque él no es de no responder”. Al cuerpo lo encontró en la calle su hijo mayor que había llegado desde Tel Aviv al asentamiento.

Los Skariszewski se fueron con un año de diferencia de Río Cuarto a Israel; primero hace tres décadas, Rodolfo, y hace 29 años, Ricardo. La víctima estaba casado con una israelí y era padre de tres hijos, dos mujeres y un varón.

Rodolfo Skariszewski argentino muerto Israel Rodolfo Skarisevski es uno de los argentinos que murió tras el ataque de Hamas en Israel.

“Mi hermano era una persona tan buena; todos lo querían. Se dedicaba a la computación en un asentamiento agrícola; todos lo conocían. Era muy querido. No puedo hablar en pasado. Éramos dos hermanos, ahora estoy solo”, dijo su hermano.

A Ricardo le resta todavía avisarle a su mamá, de 84 años, que viven en el mismo kibutz que él, sobre la muerte de su otro hijo.

Sobre el ataque

Hombres armados del grupo palestino Hamas arrasaron el sábado ciudades israelíes matando y capturando a decenas de civiles y soldados en un asalto sorpresa, respondido por Israel con masivos ataques aéreos de represalia que dejaron unos 230 fallecidos en la Franja de Gaza.

El peor ataque contra Israel en décadas desató una guerra que ambas partes se comprometieron a intensificar.

Conflicto Israel Hamas

Al menos 200 israelíes murieron y 1.100 resultaron heridos en los enfrentamientos que tuvieron lugar en más de 20 puntos del territorio israelí. En Gaza, las autoridades sanitarias informaron de más de 230 fallecidos y 1.600 heridos.