Navidad violenta: mató a su vecino tras una discusión por pirotecnia

La víctima tenía 45 años y el agresor, un jubilado de 68, fue detenido. En el lugar se secuestraron armas de fuego y municiones. Ocurrió en La Plata.

La Navidad se tiñó de tragedia en la ciudad bonaerense de La Plata donde, tras una discusión entre vecinos por el uso de pirotecnia, un hombre mató a su vecino. La víctima tenía 45 años y fue asesinado a balazos presuntamente por un jubilado de 68 años que vive en el mismo complejo de monoblocks.

Tras el hecho, la Policía incautó una escopeta, armas largas y diversas municiones, mientras la Justicia investiga las circunstancias del crimen.

El incidente ocurrió en los monoblocks ubicados en la intersección de las calles 4 y 609 . Según relatos de testigos y fuentes policiales, la discusión comenzó en la tarde del 24 de diciembre, cuando el hombre mayor se quejó por los ruidos provocados por los hijos de la víctima durante los preparativos para la Nochebuena.

Aunque el intercambio verbal inicial no pasó a mayores y ambas familias continuaron con sus celebraciones, el conflicto se reavivó pasada la medianoche.

1

Alrededor de la una de la madrugada del 25, los hijos de la víctima habrían empezado a lanzar pirotecnia, lo que provocó una nueva confrontación. El vecino del piso superior, se acercó a reclamar que detuvieran los estruendos. Ante la negativa, el hombre decidió intervenir de manera drástica y disparó con un arma de fuego contra su vecino, Daniel Néstor Rubén Ramírez.

Ramírez recibió un impacto de bala en el cuello y otro en el hombro izquierdo y, por el impacto, quedó tendido en el descanso de la escalera del edificio.

Los vecinos, alertados por los disparos, llamaron inmediatamente al 911. El personal del Destacamento de Aeropuerto llegó al lugar y detuvo del agresor, quien no opuso resistencia y entregó voluntariamente su arma sobre una mesa.

Las autoridades secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre 40, que sería la que se habría utilizado en el ataque, junto con una escopeta calibre 20 y diversas municiones. Además, familiares del detenido entregaron otras armas largas que se encontraban en la vivienda. Equipos del SAME confirmaron el fallecimiento de la víctima en el lugar.

El caso quedó a cargo del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, con intervención de la UFI N°6.

Como protesta por lo sucedido, un grupo de vecinos del barrio prendió fuego el vehículo del acusado, lo que generó aún más conmoción en la zona.

Un hombre golpeó a su pareja y la atropelló con un camión de carga

En la previa de Navidad, un violento femicidio conmocionó la localidad bonaerense de la Matanza, donde una mujer fue asesinada por su pareja tras una brutal agresión en plena vía pública. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y culminó cuando el agresor atropelló a la víctima con un camión de carga, tras lo cual fue detenido en el lugar por personal policial. El video es impactante.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central, en la intersección de las calles Circunvalación y Del Cultivo. La víctima, identificada como María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años y nacionalidad boliviana, murió en el acto.

Según reconstruyeron las autoridades, la secuencia comenzó con una fuerte discusión entre la pareja. El hombre, identificado como Gabriel Enrique Martínez Duchen, también boliviano, la bajó del camión a la fuerza y comenzó a golpear a Rivero en la banquina.

Femicidio. La Matanza El brutal femicidio quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona y el video se viralizó.

La agresión duró al menos 3 minutos y fue brutal: la golpeó con los puños, la pateó y le tiró con objetos mientras ella intentaba defenderse.

En las imágenes se ve cómo la víctima cae varias veces al suelo y se golpea contra el asfalto. Finalmente, el agresor subió al camión y la pasó por encima. Rivero murió producto del impacto.

El conductor intentó escapar, pero fue atrapado por testigos y retenido hasta la llegada de la policía. Un testigo realizó la denuncia y relató lo sucedido a los efectivos de la Estación Departamental de Seguridad de La Matanza.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima tirada sobre el asfalto y al sospechoso, que tenía “un fuerte aliento etílico” y al parecer estaba alcoholizado. El camión utilizado en el ataque, un Volvo 420 con matrícula boliviana, fue secuestrado por orden judicial.