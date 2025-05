"No era ella": el impactante relato de la hermana de la autora del triple crimen de Villa Crespo

crimen villa crespo.png

Con la voz quebrada, sin buscar culpables y sin poder aún entender lo que sucedió, Nora contó - en diálogo con Telefe Noticias - que su hermana "era una persona buena, generosa. Tenía una familia hermosa, estaban unidos, eran felices. Jamás imaginé que esto podía pasar".

Por otro lado, agregó que su cuñado Bernardo era una "persona maravillosa, fuera de serie. Igual que mi hermana".

La tragedia destruyó no solo a la familia directa, sino también a todo el círculo afectivo. "Esto rompió todo. El corazón, el alma, una familia maravillosa. Nos partió al medio. Nadie puede entenderlo. Y lo más difícil es que todos confiábamos. Nunca pensamos que algo así pudiera pasar", comentó.

"Las familias estamos totalmente destruidas, devastadas, tratando de entender lo poco que sabíamos y lo que pasó", expresó. "Las familias estamos totalmente destruidas, devastadas, tratando de entender lo poco que sabíamos y lo que pasó", expresó.

Las alarmas que se encendieron previo al crimen

Según relató Nora, Laura había tenido un episodio en 2024, donde comenzó a expresar pensamientos desorganizados y temores infundados: "Decía cosas que no tenían sentido. Empezó a desvariar y a tener pensamientos erráticos como que la iban a echar del trabajo, que iba a terminar presa, cosas que nada que ver. Mi hermana hacía 30 años que trabajaba ahí. Mi cuñado hasta llamó a la empresa para verificar qué había pasado y no había ningún problema".

A partir de eso, consultaron con un equipo de psiquiatras y Laura comenzó un tratamiento. "Durante un año estuvo bien. Pensaron que había sido estrés. Pero semanas antes de Pascuas, empezó a mostrar nuevamente síntomas, aunque de forma más leve", indicó la mujer. "Adrián dijo que este último episodio lo podía controlar. Lo había minimizado. Nadie hacía prever este tipo de reacción de Laura", declaró.

"Mi hermana siempre fue la que resolvía todo. La que podía con todo. Era Súper Laura. Y creo que esa exigencia le jugó en contra", reflexionó Nora. "Estaba enferma, claramente. Pero era muy difícil que lo aceptara. Creo que ella misma minimizó la situación. Y cuando no podés más, la mente hace cosas que no se entienden".

image.png El crimen de Villa Crespo terminó con una familia muerta.

"Que esto sirva para que nadie más llegue a un lugar así"

Con un gran dolor, Nora reflexionó sobre la importancia de no minimizar los signos de desequilibrio emocional. "Me gustaría que esto sirva para que nadie más llegue a un lugar así. Yo tampoco vi la magnitud de lo que pasaba. Y eso me duele todos los días", afirmó.

"Somos una familia muy querida en el barrio, pero las reacciones de la gente duelen. Hay mucho juicio y poco entendimiento", deslizó en relación a los comentarios sobre el crimen en redes sociales. Y concluyó: "Mi hermana jamás les habría hecho daño a mis sobrinos. No era ella. Estaba enferma. Y la mente, cuando colapsa, hace cosas que no se entienden".