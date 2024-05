No hubo acuerdo entre la policía y el Gobierno y advierten que "se viene algo muy grave"

"La propuesta es irrisoria, no han mejorado nada. No hubo acuerdo y no va a haber acuerdo porque no hay voluntad política de resolver esto", sentenció en conferencia de prensa Ramón Amarilla, vocero de la policía misionera.

En ese sentido, señaló: "Acá se viene algo muy grave. Todos los sectores están reclamando, nosotros no somos la opción. Es una vergüenza lo que nos vinieron a ofrecer. No se asemeja ni a lo que verdaderamente un agente de policía para pasar la línea de pobreza".

Sobre esa línea, confirmó la continuidad de la protesta y vaticinó que "seguirán con el acampe hasta llegar a las últimas consecuencias". "Las negociaciones siempre estuvieron cortadas. Tuvimos que estar ocho días ahí para que nos atiendan. Este gobernador había destruido la mesa de diálogo porque no quieren escuchar la verdad", aseveró.

A modo de cierre, lanzó: "Estamos esperando que (el Gobierno) tome consciencia. Se les planteó todo lo que puede suceder, esto va a estar muy jodido".

“Estamos al borde de una huelga policial en la provincia. Nosotros no somos piqueteros, somos profesionales que nos preparamos para hacer el trabajo policial y penitenciario. Pero con estos sueldos de hambre, es imposible trabajar. Ya estamos jugados. La gente va agarrando más bronca y vamos a tener más acompañamiento. Acá tenemos más de 15 mil personas”, argumentó frente a la prensa en Misiones.

El conflicto entre la policía y el gobierno lleva varios días

Luego del subibaja del domingo, el conflicto planteado por una porción del personal policial, impulsado por retirados y acompañado por familiares, entró en zona de definiciones. Esta mañana hubo contactos entre los líderes de la protesta y funcionarios provinciales. Acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el mediodía. Las charlas se retomarán luego del anuncio de incremento de haberes que hará Passalacqua.

El Gobierno había anticipado la semana pasada que la recomposición salarial para todo el sector público se concretaría este lunes. Pero, en el interín, estalló la revuelta de una facción de uniformados. La movida, motorizada por un grupo de dirigentes retirados de la fuerza, arrastró principalmente a suboficiales, personal que tiene sus estudios secundarios e incluso primarios incompletos. Se sumaron también algunos docentes. Y beneficiarios de planes sociales nacionales que fueron dados de baja.