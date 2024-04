¡No se enoje, Presidente! La "pelea" de Javier Milei en el programa de Horacio Cabak

Javier Milei se mostró extremadamente nervioso y enojado durante una entrevista que le realizaron en el programa que conduce el exmodelo Horacio Cabak , en la señal de noticias La Nación+. Pero hay un tema curioso: no entendió bien la pregunta. ¡No se enoje, Presidente!

Ante la pregunta, el mandatario pareció no entender que hacían referencia a CFK y apuntó contra el periodista, aunque primero se justificó diciendo que un profesor que no usa corbata no puede ser "censurado" por eso.

"Son muy autoritarios con eso de las formas. Ustedes solo admiten las formas que les gustan a ustedes, y no admiten a una persona que es distinta. Quieren estropear a alguien que se expresa de una forma distinta a las que les gusta a ustedes", expresó ante la sorpresa de Cabak, sobre todo.

Embed Le preguntaron sobre algo que dijo Cristina, el tipo no entendió la pregunta y terminó llamando autoritario a HORACIO CABAK jajsjasj uno de sus mayores lamebotas pic.twitter.com/YkIBu24lFB — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 28, 2024

Enseguida, Cabak se limitó a recordarle que "la Presidenta (sic) se refirió a sus modos", pero Milei continuó con su embate, y sentenció: "Todos los que tienen el paladar negro de las formas son bien autoritarios".

Qué dijo Milei sobre su Gobierno en otra entrevista

El presidente Javier Milei habló sobre su gestión de gobierno y afirmó que “los salarios han empezado a ganarle a la inflación”. En este sentido, el mandatario dijo que desde el Ejecutivo estiman que el dato de abril sea de un dígito.

"Los salarios han empezado a ganarle a la inflación", dijo Milei y agregó que "los números están mejorando", pero agregó que "falta un poco más para que se sienta". En diálogo con radio Rivadavia, siguiendo con su análisis económico, dijo que la inflación de abril será "de un dígito" de acuerdo al consenso de los analistas.

Respecto del acto que realizó la expresidenta Cristina Fernánndez de Kirchner en Quilmes, aseguró que "En relación a otros de sus discursos, el de ayer fue muy pobre. Es de una pobreza intelectual notoria. Sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina”, consideró Milei y agregó: “Están nerviosos, cada día es más notable cómo va bajando la inflación”.

La economía desde la perspectiva de Javier Milei

Al momento de hacer un diagnóstico de los indicadores económicos, destacó que hubo “dos semanas seguidas de deflación”, y analizó: “Si bien es cierto que estamos en el peor momento de la actividad económica, las fotos que estamos recibiendo son prehistoria. Algunos indicadores están tocando un piso. Hay algunos sectores que se están expandiendo, como minería, petróleo, gas, agricultura”.

“Por otra parte, los bienes de consumo no durables están estables. Pero lo más interesante es que están recortando la caída. Si a eso le sumamos que los salarios ya han empezado a ganarle a la inflación, eso va a implicar una recomposición de los ingresos de los trabajadores”, añadió.

Según el presidente, "Cristina Kirchner necesita reagrupar a toda su tropa. Si vos juntás a Cristina, Sergio Massa y Axel Kicillof, eso es una bolsa de gatos".