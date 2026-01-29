País La Mañana tormenta Ocho provincias bajo alerta por tormentas con granizo y viento con ráfagas de hasta 90 km/h

Los fenómenos impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este jueves.







Ocho provincias bajo alerta por tormentas con granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este jueves.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de las provincias de Misiones, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Alerta por tormentas fuertes Para la zona en alerta amarilla, el SMN indica que el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.