País
La Mañana tormenta

Ocho provincias bajo alerta por tormentas con granizo y viento con ráfagas de hasta 90 km/h

Los fenómenos impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este jueves.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de las provincias de Misiones, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Alerta por tormentas fuertes

Para la zona en alerta amarilla, el SMN indica que el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

tormenta y calir
Se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Recomendaciones del SMN

  • Evitá salir
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado

