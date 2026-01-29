Ocho provincias bajo alerta por tormentas con granizo y viento con ráfagas de hasta 90 km/h

Los fenómenos impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este jueves.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este jueves.
El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de las provincias de Misiones, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Alerta por tormentas fuertes
Para la zona en alerta amarilla, el SMN indica que el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.
Recomendaciones del SMN
- Evitá salir
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado
