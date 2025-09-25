Oportunidades de empleo: McDonald's contratará 10.000 personas con apoyo del Gobierno

Los empleos se cubrirán mediante programas de la Secretaría de Trabajo y serán gestionados a través del portal oficial de empleo.

El Gobierno nacional anunció este miércoles la firma de un convenio con Arcos Dorados , operadora de McDonald’s en Argentina , para la contratación de 10.000 personas a través de los programas de empleo que gestiona el Ministerio de Capital Humano .

Según se informó oficialmente, los puestos de trabajo serán cubiertos por personas que llevaban más de tres meses sin empleo formal , seleccionadas a través de la plataforma digital “Portal Empleo” , una bolsa de trabajo estatal gratuita.

El acuerdo fue celebrado por la ministra Sandra Pettovello , quien destacó: “este acuerdo refleja el compromiso del Ministerio de acompañar a los trabajadores en su desarrollo personal y profesional, generando oportunidades reales de empleo formal para todos los argentinos” .

Desde la cartera de Capital Humano señalaron que con esta medida se busca promover la inserción laboral de personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, y que la iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de políticas activas de empleo.

Qué es el Portal Empleo

El Portal Empleo es una plataforma digital pública y gratuita del Gobierno argentino que conecta a personas que buscan trabajo con ofertas de empleo y capacitación, así como a empresas que necesitan contratar personal.

La herramienta permite a los usuarios registrarse y postularse a distintas vacantes laborales, acceder a cursos de formación profesional y conocer los programas vigentes de empleo. A su vez, las empresas pueden publicar búsquedas, filtrar perfiles y obtener incentivos si contratan trabajadores registrados en el sistema. La iniciativa busca facilitar el cruce entre oferta y demanda laboral en tiempo real, con foco en la inclusión de jóvenes y personas desocupadas.

Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron que este acuerdo “es un ejemplo concreto de articulación público-privada en favor del empleo formal”.

Los interesados en postularse a futuras convocatorias pueden ingresar al sitio https://www.portalempleo.gob.ar.

Empleo joven

