Pagan hasta $100 mil por una moneda de $2: ¿qué características tiene?

¿Por qué tienen tanto valor?

La falta de relieve en la inscripción de la moneda es un error de acuñación poco común. Este tipo de errores en el proceso de fabricación aumenta considerablemente el valor de las monedas, ya que los coleccionistas buscan estas rarezas para agregar a sus colecciones. Cuanto más raro sea el error, mayor será el valor de la moneda.

moneda $2.jpg

¿Dónde se pueden vender?

Si tenés una de estas monedas y estás interesado en venderla, hay varias opciones a considerar:

Subastas en línea:

Mercado Libre: Plataforma popular entre los coleccionistas locales.

eBay: Ideal para alcanzar un mercado internacional. Podés listar tu moneda y recibir ofertas de compradores interesados.

Casas de subastas especializadas:

Existen casas de subastas que se especializan en numismática. Ellas pueden ayudarte a tasar tu moneda y venderla al mejor postor.

Foros y grupos de coleccionistas:

Participar en foros y grupos de redes sociales dedicados a la numismática es una buena manera de conectar directamente con coleccionistas interesados.

Tiendas de numismática:Algunas tiendas especializadas compran directamente monedas raras. Es recomendable llevar la moneda para que la evalúen.

Consejos para vender tus monedas

Es importante tener en cuenta que, aunque estas monedas pueden alcanzar precios elevados, el valor final dependerá de la demanda y del estado de conservación de la moneda. Asegurate de negociar con compradores serios y de confianza para obtener el mejor precio posible.

¿Qué es la numismática?

Se trata del estudio o coleccionismo de monedas y otros objetos relacionados, tales como billetes, títulos valor y medallas. Abarca el estudio de la moneda y el pago, y da testimonio de la historia económica, comercial y política del ser humano. La numismática como disciplina y afición nace en el siglo XIX y está relacionada con la epigrafía, la paleografía, la semiología y el arte.

Numismática-.jpg

Además es una ciencia auxiliar de la arqueología y de la historia. La ciencia numismática es de interés, ya que permite obtener conocimientos sobre los objetos usados en los intercambios y en la economía de distintos pueblos, también de su historia y costumbres.

Existen testimonios del uso de objetos monetiformes desde la prehistoria, miles de años antes de la invención de la escritura. Se han encontrado registros contables de alrededor del 5000 a. C en Mesopotamia, no obstante, las primeras monedas de metal aparecen en el siglo VIII a. C. en Éfeso y Persia. El primer modelo bancario del que se tiene registro histórico data de la Antigua Roma. Desde época romana la moneda era una regalía, es decir, solo la puede acuñar el emperador, en especial la moneda de oro.