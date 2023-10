Pánico en la Facultad de Odontología por un escape de gas: hay 18 intoxicados

“Dispusimos un operativo de varias ambulancias y unidades de oxigenación. Hemos llegado con 20 equipos al lugar. Estamos atendiendo un total de 18 alumnos. Los estamos oxigenando y por ahora no vamos a trasladar a nadie”, precisó Alberto Crescenti, titular del SAME. “Dispusimos un operativo de varias ambulancias y unidades de oxigenación. Hemos llegado con 20 equipos al lugar. Estamos atendiendo un total de 18 alumnos. Los estamos oxigenando y por ahora no vamos a trasladar a nadie”, precisó Alberto Crescenti, titular del SAME.

Facultad de Odontología. UBA.jpg El Decano de la Facultad de Odontología informó que "la fuga de gas se originó por una falla mecánica". Los pacientes intoxicados presentan cefaléas y mareos.

El médico puntualizó que son 16 mujeres y dos hombres las personas atendidas. Pablo Rodríguez, decano de la Facultad de Odontología, detalló a la prensa que todo se originó por una falla mecánica y que la misma fue detectada por los docentes, que alertaron a las autoridades para que se ordene la evacuación.

“Evacuamos la facultad en orden. Los atendidos tienen mareos y cefalea. Hicimos una evacuación rápida en ambas esquinas”, completó Crescenti.

Comunicado de la Facultad de Odontología

"Comunicamos que por razones de fuerza mayor, se suspende momentáneamente la atención de pacientes en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Los turnos serán reprogramados". escribió el decano de la Facultad de Odontología de la UBA en la cuenta de Instagram de la institución.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por OdontoUBA (@odontouba)

Pablo Rodríguez indicó que los alumnos y docentes comenzaron a "sentir olor a gas" y que, cuando se volvió "muy notorio" se inició el protocolo de evacuación. El decano especificó que se trataba de una fuga de gas "natural" de uso doméstico, no químico.

Rodríguez afirmó que al edificio asisten unas tres mil personas, pero aseguró que su evacuación fue rápida y segura. También remarcó que toda la manzana cuenta con "conexiones nuevas" de gas, renovadas hace al menos "diez años".