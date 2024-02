Papelón del jefe de bloque de LLA: no sabía que la Ley Ómnibus volvía "de cero"

El presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago , admitió que al pedir que el proyecto de Ley Ómnibus volviera a comisión no sabía que iba a perder la aprobación en general y quedaba en foja cero. Y no solo eso: el papelón fue en pleno primetime televisivo.

El artículo 155 del reglamento de la Cámara de Diputado asegura que "un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna".

"Se vuelve a la comisión y, de la comisión, se trata de vuelta y se vuelve a acompañar el nuevo dictamen. El nuevo dictamen pasa a (labor) parlamentaria, y parlamentaria llama a sesión. No está todo en foja cero. No es que no sabemos, que no conocemos las reglas y el reglamento", aseguró Zago horas más tarde en declaraciones al canal LN+.

Oscar Zago - Ley Ómnibus

Embed Oscar Zago a las 21:38 versus Oscar Zago a las 20:08. pic.twitter.com/sQCCzhalzc — Fernando Krakowiak (@fkrakowiak) February 7, 2024

Y agregó: "Me equivoqué en una entrevista cuando dijo ‘lo votamos en general, ya está. Cuando se vuelve a comisión, se vuelve a discutir todo".

Algo similar le pasó al ministro del Interior, Guillermo Francos, que poco después de levantada la sesión dijo: "La ley en general está aprobada. Pasó a comisión el tratamiento en particular de la ley".

Luego, cuando periodistas le hablaron el artículo 155, expresó: "Yo entendí que la aprobación en general estaba. Si se aprobó en general una vez, se mandará otro proyecto y se tratará nuevamente".