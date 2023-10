"Esta medida que tomamos ayer le permite decidir a alguien que está optando por las ideas de la eliminación de los subsidios. Puede anticiparse y decir 'miren, yo no creo en esto y entonces opto y decido no recibir subsidios del Estado'", enfatizó el funcionario, en declaraciones radiales.

Además, indicó: "No debería nadie indignarse cuando se conoce el impacto de las decisiones que se toman en democracia, porque hay gente indignada que dice que esto es una decisión electoral. Si se tiene una posición en contra de los subsidios, como pregonan Milei o Bullrich, puede excluirse. Esto no es algo de campaña sino de esclarecimiento".

En caso de renunciar a los subsidios, el boleto mínimo de colectivo se iría a $700 y el de tren, a $1.100.

"Lo que estamos haciendo nosotros es defender la política de que el Estado ayude a compensar el costo que significa el transporte, en este caso el subsidio, pero también que se analice efectivamente lo que está hoy en la opinión pública. La campaña sirve para debatir temas importantes y no solamente para elegir a una lista o un presidente", evaluó Giuliano.

Y añadió: "Nos parece importante tener una información esclarecida de qué significa esto. Tenemos que tener la honestidad de aceptar las consecuencias de las cosas que se proponen. La consecuencia de lo que propone Bullrich o Milei es que la tarifa del transporte cueste $700 en el caso del colectivo y $1.100 en el caso del tren".

La renuncia voluntaria al subsidio de Transporte, un palo a Javier Milei

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, anunció este lunes que los y las pasajeras podrán renunciar a los subsidios aplicados en las tarifas de transporte público y abonar la tarifa plena, permitiendo que los montos que el Estado nacional dispone para ese fin sean derivados a los sectores de mayores necesidades.

En el caso específico del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), el pasaje de colectivo para los usuarios que decidan renunciar a los subsidios pasaría a ser de $700 por viaje.

La alternativa, anunciada por el funcionario nacional en una conferencia de prensa realizada este mediodía en el edificio del Ministerio de Economía, estará disponible para usuarios de colectivos y trenes de jurisdicción nacional y se podrá gestionar desde el 20 de octubre a través de la web argentina.gob.ar/SUBE.

De acuerdo a lo manifestado por Giuliano, la medida que entrará formalmente en vigencia a partir del 27 de octubre, busca "lograr una redistribución del ingreso a favor de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad".

En el caso de los colectivos, y hasta que los datos de la renuncia sean procesados, también se podrá solicitar al chofer abonar de manera directa la tarifa plena.

"Estamos en el medio de una campaña electoral donde algunos dirigentes plantearon que no es necesario para los usuarios el subsidio al transporte, por eso dictamos una resolución y estamos dando la opción, a partir de mañana, de que cada usuario pueda informarse qué significa no tener el subsidio al transporte, conocer los montos y en la medida de que no quieran recibir el subsidio del Estado nacional, puedan optar por no adherirse", explicó Giuliano.