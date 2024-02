Particular análisis: para Manuel Adorni, el Gobierno "salió fortalecido" luego de caerse la Ley Ómnibus

El vocero presidencial deslizó que la Ley "no perdió estado parlamentario", aún cuando el propio Javier Milei descartó su tratamiento.

El vocero presidencial, Manuel Adorni , dijo este viernes que "el Gobierno ha salido fortalecido" tras el regreso a comisión del proyecto de Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados , y afirmó que cualquier eventual cambio en el Gabinete será "estrictamente por cuestiones de gestión y no por cuestiones políticas".

"El Gobierno ha salido fortalecido porque una de las posibilidades era que ocurra lo que ocurrió. La ley en realidad volvió a comisión, no ha perdido estado parlamentario", expresó Adorni, en su habitual conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada.

Al respecto, amplió: "Acabo de hablar con Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados) y no la damos por efectivamente caída".

El vocero insistió en que "salimos efectivamente fortalecidos porque mostramos lo que queremos hacer. La gente votó el cambio que propusimos en la ley y parte de la política no acompañó y me parece que hayan quedado expuestos quienes no acompañaron lo que la gente quería nos fortalece, lejos de habernos perjudicado".

Por otra parte, ante una consulta sobre declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien habló de un nuevo "rediseño político" en el Gobierno, Adorni respondió: "Que yo sepa Bullrich, Petri y dirigentes de otras fuerzas políticas son parte del Gobierno".

"El Presidente elige a los que considera mejor para cada puesto", subrayó el vocero presidencial.

Sobre las versiones periodísticas de eventuales renuncias en el Gobierno, indicó que le "todavía no hay ninguna novedad al respecto".

"No hay ningún cambio que pueda informar. Todo cambio de Gabinete va a ser por cuestiones de gestión y no políticas. Ocurran hoy o dentro de dos años", dijo y agregó que el Presidente "elige a los que considera lo mejor para cada puesto y eso va a seguir siendo así".

Más allá de la versión de Manuel Adorni, habría cambios

Sobre este punto, fuentes oficiales consultadas por Télam afirmaron que al regreso de Milei a la Argentina, tras su gira por Israel, Italia y Ciudad del Vaticano, se efectivizaría el alejamiento del Gobierno de cuatro funcionarios nacionales que responden a los gobernadores de Córdoba, Martín Laryora y de Salta, Gustavo Sáenz.

Se trata del secretario de Transporte, Franco Mogetta; Daniel Tillard, uno de los directores del Banco Nación, y el director de la Anses, Osvaldo Giordano -los tres provenientes de Córdoba en acuerdos con el gobernador peronista Martín Llaryora- y la secretaría de Energía, Flavia Royón, de Salta, quien responde al mandatario Gustavo Sáenz.

El lío por los subsidios al transporte público

Adorni aseguró que los servicios de transporte público de pasajeros provinciales y municipales son "una facultad no delegada" a la Nación, a diferencia del que tiene lugar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y que cualquier eventual incremento en las tarifas "es responsabilidad de las diferentes jurisdicciones y no del gobierno nacional".

Adorni explicó que el mantenimiento de los subsidios nacionales al AMBA continuará "hasta que avance la puesta en funcionamiento de la Autoridad Metropolitana", un ente que "requerirá el trabajo conjunto de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires" en igualdad de condiciones con el resto del país.

En ese contexto, equiparó la situación en transporte con los subsidios al gas y a la energía eléctrica y sobre este último punto trajo a colación un informe de la Secretaría de Energía incluido en los considerandos de la resolución 7/2024, publicada el 5 de febrero en el Boletín Oficial, y que se posteó ayer en la red social X, acerca de un nivel de subsidios que en los últimos 20 años superó los US$ 104.000 millones.

Asimismo, recordó que el plazo para validar la tarjeta SUBE y evitar el sobrecargo en el precio del pasaje es "hasta el 31 de marzo" y que "nadie va a cobrar ese adicional hasta el 1° de abril", por lo que recomendó a las personas que realizan "largas filas" para ese trámite que lo hagan "con tiempo y con paciencia, que no van a tener problemas".