Pasaportes fallados: habilitaron un WhatsApp para verificar si necesitás cambiarlo

A través de una consulta exprés, los ciudadanos argentinos puedan controlar la documentación, principalmente quienes están por viajar. Qué se debe hacer si tiene fallas.

El Gobierno pidió con urgencia a los ciudadanos argentinos que devuelvan ciertos pasaportes que podrían tener defectos de seguridad.

Ante la detección de cientos de pasaportes argentinos con errores en su confección, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) implementó un sistema de validación a través de WhatsApp . La iniciativa busca dar una solución rápida a quienes necesiten viajar, ya que la verificación y eventual reimpresión del documento puede resolverse en un plazo de entre 2 y 6 horas.

Para agilizar la verificación y cambio de pasaportes, el organismo desplegó un operativo en Aeroparque, Ezeiza y la terminal de Buquebus, para revisar o reimprimir los documentos afectados.

Según comunicó el Gobierno Nacional, se trata de un problema en la tinta suministrada por una empresa alemana. El RENAPER aceptó que alrededor de 5.500 libretas de la serie “AAL” -desde AAL314778 hasta AAL346228, de AAL400000 a AAL607599 y de AAL616000 a AAL620088- están comprometidas. En total, son 200.000 los pasaportes que deberían ser revisados.

Pasaportes defectuosos: verificación rápida por WhatsApp

El RENAPER puso a disposición de los ciudadanos una herramienta digital para chequear sus pasaportes defectuosos. A través del ChatBot oficial (+54 9 11 5126-1789), cualquier persona puede ingresar el número de su documento y recibir un aviso si requiere revisión.

Para realizar la consulta, se debe acceder a la herramienta, seleccionar primero la opción B, luego elegir la opción D e ingresar el número de pasaporte, y finalmente volver a la opción B para completar el procedimiento.

Si el sistema determina que el pasaporte necesita revisión y el titular tiene un viaje próximo, deberá presentarse con antelación en las oficinas del organismo nacional, donde se realizará el cambio inmediato y sin costo alguno.

Renaper

Es importante aclarar que la revisión no significa necesariamente que el pasaporte sea inválido, sino que puede pertenecer a las tandas que presentaron fallas en la tinta durante la impresión. La medida busca prevenir inconvenientes antes de viajes programados.

Además se aclaró que los puntos habilitados para este trámite de demanda espontánea incluyen las oficinas de los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Mendoza, Salta, Córdoba y Rosario, dentro de sus horarios de atención al público.

Centros de verificación y reposición inmediata

Quienes detecten alguna observación y tengan un viaje en los próximos siete días pueden acercarse a los Centros Integrales de Documentación (CID), donde se realizará la verificación y de ser necesario, la reposición gratuita del pasaporte.

El trámite de reposición puede tardar entre 2 y 6 horas, dependiendo de la demanda del centro.

CABA - Aeroparque Jorge Newbery: todos los días, 24 hs

Ezeiza - Ministro Pistarini: todos los días, 24 hs

Mendoza - El Plumerillo: Lunes a viernes 8-20 hs / Sábados y domingos 9-19 hs

Córdoba - Ingeniero Ambrosio Taravella: Lunes a viernes 8-20 hs / Sábados y domingos 9-19 hs

Rosario - Internacional Islas Malvinas: Lunes a viernes 8-20 hs / Sábados y domingos 9-19 hs

Salta - General Martín Miguel de Güemes: Lunes a viernes 8-14 hs

CABA - Buquebus: Lunes a viernes 8-20 hs / Fines de semana y feriados 9-19 hs

Alternativas para quienes no viajan de inmediato

Centro de Documentación Rápida (CDR) Paseo Colón, CABA

Registro Civil más cercano al domicilio en el interior del país

El problema comenzó a registrarse en diversas partes del mundo

Los miles de pasaportes defectuosos entregados por parte del Renaper afecta a varios países del mundo como Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Australia y España, donde los consulados argentinos pidieron a los ciudadanos que devuelvan los documentos de viaje emitidos para someterlos a revisión o para darles uno nuevo.

Según estimaron, se trata de entre 5.000 y 6.000 documentos afectados aunque podrían llegar a ser hasta 200 mil defectuosos, con el problema no solo administrativo y legal de las personas afectadas, sino el perjuicio económico para la Argentina por tener que volver a gastar en la impresión.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir La Nación, varios de estos pasaportes fueron emitidos por el consulado argentino en San Pablo, Brasil, aunque los casos se extendieron a distintos puntos del mundo. Las alertas por las fallas salieron, justamente, de controles migratorios donde las máquinas alertaban de una falla en la tinta, destacaron desde el Gobierno.