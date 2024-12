Paso a paso, cómo comprar en el exterior con un límite de US$3.000 y sin aranceles hasta US$400

Detalles del nuevo régimen para comprar en el exterior

- Exención de aranceles: Los primeros US$ 400 de cada envío no pagarán derechos de importación. Sin embargo, estos productos estarán sujetos al pago del IVA. Por ejemplo, este lunes 2 de diciembre de 2024 en la plataforma Amazon ya puede observarse que no hay impuestos.