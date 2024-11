Polémica en Chubut: piden que maten a los perros que atacan a las ovejas

Ante esta problemática, pidió que las autoridades tomen cartas en el asunto, dijo que si no se actúa, en pocos años ya no habrá más lanares, “Si uno quiere una ciudad turística y productiva hay que tener un control en los perros, más en la parte productiva”, expresó Javier Jenkins, un ganadero de Esquel que sufrió el ataque de los perros a sus animales.

“No denuncio porque a veces uno parece más culpable que el daño que producen los perros”, sostuvo Jenkins, entrevistado por la radio local FM Del Lago.

Chubut: 35 animales muertos en Sarmiento

El caso que reavivió las fuertes polémicas por los ataques de perros al ganado ocurrió en la localidad de Sarmiento. El veterinario Oscar Jensen, sufrió en su chacra el accionar de perros con dueños irresponsables que provocaron la muerte de 25 ovejas y 10 corderos.

Cuestionó la falta de control del municipio y pidió la aplicación de una ordenanza de tenencia responsable que rige en Sarmiento desde 2014 “pero no se cumple”, según dijo.

Screenshot_8.jpg Oscar Jensen, el veterinario de Chubut que sufrió la matanza de 35 animales.

Jenkins aseguró que son un problema constante los perros que deambulan por las zonas rurales.

“Mi padre, desde la década del 80 en adelante, decidió no criar más ovejas a causa de los perros. Yo decidí tener un lotecito chico de ovejas. Ahora a cada rato tengo que ir a mirarlas a ver cómo están. Hace un tiempo entraron los perros y me hicieron un desastre", afirmó.

"Yo tengo raza Texel, son exclusivamente para carne, son los que me salvan la papa en gran parte del año, pero lamentablemente este año ya me van matando la mayoría de las ovejas Texel”, expresó el productor de Esquel con preocupación.

"El perro solo hace daño"

Al igual que Jensen, Jenkins advirtió “la inacción de las autoridades” y pidió que en Esquel vuelva a funcionar la perrera municipal y que accione sobre los animales que muchas veces tienen dueño pero andan sueltos.

“Empecé a criar ovejas en 2007 y, de la cantidad de ovejas que me han matado desde ese año a la fecha, nunca vi que el perro se coma la oveja. Solo hace daño, no es como el zorro”, relató.

“El perro es un ataque inoportuno, te ataca a cualquier hora, es terrorífico, es deprimente -se lamentó el productor-. He tenido muchas veces la decisión de no criar más ovejas, pero digo ‘por qué no, si tengo un campo”. Uno tiene un pedacito de tierra para esto”.

Jenkins agregó que los perros no atacan solo ovejas sino también terneros mamones. “Si entran al predio de la caza te matan hasta las gallinas. El perro es un problema muy grande, a veces pierdo el año y no me quejo contra nadie, parece que el problema fuera uno, no debería ser así. Pido que vuelva la perrera como antes, yo defiendo a mis animales”, reclamó.