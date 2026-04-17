Polémica por otro viaje de Manuel Adorni: el lujoso hotel de la cordillera donde se hospedó

Este viaje contradice su versión pública que dio sobre los viajes realizados desde que asumió en el Gobierno. Cuánto habría salido su estadía en la Patagonia.

La estadía tuvo lugar durante un fin de semana largo de junio de 2024.

Nuevamente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el ojo de la tormenta. Tras conocerse su vuelo en un jet privado a Punta del Este y otro viaje familiar a Aruba , una investigación periodística reveló que se hospedó en uno de los hoteles más exclusivos del país, ubicado en la Patagonia.

Se trata del exclusivo hotel Llao Llao , uno de los alojamientos más reconocidos por sus altos precios en la ciudad de Bariloche, Río Negro.

La estadía tuvo lugar durante un fin de semana largo de junio de 2024. El viaje, realizado entre el 20 y el 24 de ese mes, se suma a otros desplazamientos personales que contradicen su versión pública sobre sus salidas y los registros de sus ingresos.

Lejos de disiparse, las dudas alrededor de Adorni se multiplican. Las reconstrucciones periodísticas que realizó El Destape y confirmaciones de su propio entorno, Adorni pasó al menos tres noches en ese complejo de lujo cuando aún se desempeñaba como vocero presidencial.

Los precios están lejos de ser accesibles: una cabaña familiar ronda los 670 dólares por noche y una estadía de tres días puede superar los 2.600 dólares con impuestos incluidos.

Bariloche vista del Hotel Llao Llao

Este viaje -hasta ahora desconocido- muestra que Adorni mintió dos veces. "Creo que en un año y medio fue lo único que hice, irme cuatro días", afirmó Adorni cuando Luis Majul le preguntó por el viaje en avión privado a Punta del Este en febrero de 2026.

El viaje a Punta del Este también generó gran polémica, ya que el uso de un vuelo privado cuyo costo cercano a los 10.000 dólares, no fue aclarado por el funcionario, según reveló el periodista Sebastián Lacunza en Diario Ar.

El costoso alojamiento de Adorni y su familia en el hotel Llao Llao

El establecimiento Llao Llao, reconocido por su categoría cinco estrellas, presenta tarifas elevadas en temporada alta y fines de semana largos.

El costo del alojamiento habría superado los 6.000 dólares por la estadía, sin incluir pasajes aéreos ni gastos adicionales como comidas o servicios dentro del hotel.

A estos gastos se le debe sumar la comida, algo que también cuenta con elevados precios dentro del complejo. En la investigación de El Destape, firmada por el periodista Ari Lijalad, " el té con selección de tortas $90.000 por persona, una cena no baja de los $130.000 por persona y una empanada sale $20.000".

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En paralelo, fuentes locales indicaron que en Bariloche circuló la versión de que Adorni también habría viajado en avión privado, aunque desde su entorno sostuvieron que utilizó un vuelo de línea. La cuestión podría ser verificada en el marco de la investigación judicial que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita.

Adorni bajo investigación judicial: los antecedentes del viaje a Aruba y a Punta del Este

A principios de abril, la Justicia Federal incorporó un nuevo elemento a la investigación que involucra a Manuel Adorni: un viaje familiar a Aruba realizado entre el 24 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. El dato surge de un relevamiento de movimientos migratorios solicitado en el marco de la causa que analiza la evolución patrimonial del funcionario.

Según la información reunida en el expediente, el traslado se habría realizado en vuelos comerciales de la aerolínea LATAM Airlines, con escalas en Perú a la ida y en Ecuador al regreso. Durante la estadía, la familia se habría alojado en el complejo Tamarijn Aruba All Inclusive, bajo modalidad "todo incluido". El costo estimado del viaje ronda los 12.000 dólares, de acuerdo con los datos incorporados a la causa.

El otro desplazamiento familiar que está bajo la lupa fue el viaje a Punta del Este, que habría tenido lugar a comienzos de 2024. Este viaje fue difundido en el marco de declaraciones públicas en las que Adorni sostuvo que había realizado pocas escapadas desde su ingreso a la función pública.