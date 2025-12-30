Por qué la pobreza sería mayor a la que informa el Gobierno

Varios analistas han planteado que las canastas con las cuales el INDEC mide ese indicador están desactualizadas.

A pesar de que el presidente Javier Milei afirma que desde su llegada a la Casa Rosada la pobreza bajó en más de 11 millones de personas, la percepción del público es diferente. Varios analistas han trabajo en ello y han planteado que las canastas con las cuales el INDEC mide ese indicador están desactualizadas.

Tanto la consultora Equilibra como el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierten que el INDEC sigue midiendo las líneas de pobreza e indigencia con la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGho) de 2004/2025 que subestima el impacto de los servicios en el resultado final.

En el caso de Equilibra señala que “la línea oficial de la pobreza, que elabora INDEC en base a la ENGHo 2004/05, no capta cambios en precios relativos y patrones de consumo de las últimas dos décadas”.

También se afirma que la Encuesta Permanente de Hogar (EPH) ahora capta mejor los ingresos declarados por el público. Se incluyen otros conceptos como beneficios sociales y subsidios.

De allí que la consultora elabora una nueva Canasta Básica Total (CBT) en base a una ENGho elaborada por el INDEC entre 2017 y 2018 y que según señala el titular del organismo Marco Lavagna se aplicaría a partir del 2026.

Un elemento a tener en cuenta es que cuando Milei dice que su gobierno sacó 11 millones de personas de la pobreza, lo hace comparando con su primer semestre de gobierno, y no contra el último semestre de Alberto Fernández. Es de recordar que en diciembre de 2023 aplicó una devaluación de la moneda del 30%, lo llevó el índice de inflación de enero del 2024 al 20% mensual.

Comparaciones y diferencias en los números de la pobreza

Equilibra plantea que realizada las correcciones en las canastas de consumo y las mejoras en la captación de ingresos públicos la pobreza del primer semestre de este año fue del 42%,mientras que para el INDEC había bajado al 31,6%. Si se usa la tabla corregida de Equilibra, la pobreza en el último semestre de gobierno de Alberto Fernández habría sido del 44%, de manera que en rigor, habría bajado en el gobierno de Milei apenas un par de puntos porcentuales.

Según señala el CEPA, “el INDEC mantiene ponderadores desactualizados pese a contar con la ENGHo 2017/18 y a los fuertes aumentos tarifarios de comienzos de la actual administración que no fueron captados adecuadamente por la estructura de ponderadores actuales”. “Con ponderadores actualizados, la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 sería 288,2%, frente a 249,5% con la metodología vigente (+38,7 puntos)”, indica la entidad.

El reporte señala que “las mayores diferencias se concentran en febrero y abril de 2024 (Vivienda y Transporte)”. “La relevancia de esta brecha fue señalada incluso por el FMI, que exige la actualización de la metodología”, dice el CEPA.

El informe sostiene que en materia de pobreza medida por ingresos “la CBT subestima el peso de los servicios y el transporte”.

“Hoy la Canasta Básica Alimentaria (CBA) explica el 45% de la Canasta Básica Total (CBT), muy por encima de encuestas previas. A la vez, los cambios en la EPH elevan el ingreso medido sin reflejar mejoras reales. El resultado es una medición de pobreza con problemas de comparabilidad y confiabilidad”, indica el reporte.