¿Por qué los supermercados podrían poner fin a las promociones?

Se trata de aquellos beneficios que contemplan fuertes descuentos para el segundo producto. En el gobierno ya les dijeron a las empresas que no transparenta los precios. En el Palacio de Hacienda buscan que se refleje una desinflación más importante ante señales de endurecimiento en marzo.

Para el equipo económico el gran salto de los precios que hubo tras la devaluación del 13 de diciembre de 2023 se explica en la incertidumbre que tuvieron las empresas y los grandes supermercados por un desmadre de las variables económicas que al final no se concretaron.

Se trata de lo que técnicamente se denomina como “overshooting”. Un incremento mayor al que hubiera sido necesario. Ahora, en el Palacio de Hacienda entienden que las empresas quieren volver atrás con esos incrementos, porque las ventas se vienen cayendo a un rítmo del 30% mensual. Pero que no los quieren dejar expuesto.

En una promo de 60% de descuento en la segunda unidad, el precio que registra el organismo estadístico es el de lista, que oficialmente informan las empresas. Aunque en realidad están rebajando el 30% en dos unidades, algo que las estadísticas no pueden captar. El verdadero precio de venta no queda expuesto.

Las promos no son nuevas

La verdad es que los supermercados vienen aplicando este tipo de mecanismo de ventas desde hace largo tiempo. En general funcionan bien en contextos de alta inflación. Los precios de los productos siempre son complicados de determinar. Por caso, la persona que va hoy a un super y compra con una rebaja del 30% en dos productos, en realidad no tiene claro tampoco si la semana pasada ese mismo precio subió 45% y que por lo tanto estaría pagando con un incremento de 15 puntos.

El gobierno les ha estado pidiendo a las empresas que vayan poniendo más en claro la cuestión de los precios, con una salvedad y es que casi el 70% del consumo de alimentos, bebidas y artículos de limpieza que se venden en canales minoristas no se hace en grandes superficies, sino en establecimiento de proximidad, autoservicios y almacenes tradicionales.

twitt-caputo.png

“Se les expresó que esas promociones distorsionan los precios por unidad y no aportan información clara ni al consumidor ni al Indec al momento de relevar precios”, señaló a la Mañana de Neuquén una fuente de la Secretaría de Comercio.

Aunque para los supermercados resulta difícil retirarlas porque es una manera de poder sostener la facturación y la rotación de productos que es esencial en ese tipo de negocios para obtener márgenes de renta pequeños por unidad.

Desazón en el equipo económico

En el equipo económico hay cierta desazón con las empresas de consumo masivo. En una reunión que hubo esta semana se les recordó que el gobierno ya implementó mas de un centenar de medidas de desregulación del comercio que en teoría ayuda a reducir costos y por lo tanto, se debería ver reflejado en los precios. Es como que se espera que haya otra reacción más decidida de apoyo al gobierno.

El presidente Javier Milei volvió a la carga contra ese segmento de empresas. Consideró que las promociones de venta que realizan los supermercados distorsionan el real escenario de los precios e impiden captar la real caída de la inflación. “Si los precios de los bienes se pudieran computar de manera correcta dadas las promociones, la inflación estaría en un dígito”, aseguró el primer mandatario.

Milei explicó en una entrevista con un canal de noticias: "Las empresas subieron los precios muy fuerte y ahora corrigen con el 3x2 o 2x1. Entonces te queda marcado el precio (de lista) cuando en realidad está bajando”.

De la misma manera se había expresado poco antes el ministro de Economía, Luis Caputo, quien en su cuenta de X citó un posteo que mostraba un video de una empresa copada por las promociones.

“A muchas empresas les pasó que pricearon (pusieron precios) sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones, del tipo ‘60 pct de descuento en la segunda unidad’ o hasta 2x1”, señaló Caputo.

El ministro insistió en que “estos descuentos, si bien no los capta el INDEC por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria”. Casi es el mismo argumento que tiene el jefe del Palacio de Hacienda para defender la idea de que no se está atrasando el tipo de cambio, ante los reclamos de devaluación. Caputo dice que los que piden el salto discreto no estarían viendo que la Argentina va hacia un escenario de orden económico y que ello es lo que está reflejando el precio del dólar.

Técnicamente, las empresas no violan ninguna norma relacionada con la defensa del consumidor. Es más, si fueran acusadas por algún motivo como ser falta de transparencia en la información, hasta podrían aducir que están tratando de beneficiar a sus clientes.

En el fondo, el planteo del gobierno deja traslucir otra preocupación del equipo económico. Y es que tal vez en marzo el número de la inflación no sea mucho mejor que el de febrero, o incluso, hasta puede empeorar. El proceso de desinflación no es tan rápido porque todavía quedan tarifas por ajustar para eliminar subsidios y además hay un componente inercial importante todavía en la conformación de precios.

Y por ello, al equipo económico le gustaría que quede mejor reflejando en las encuestas del INDEC la rebaja de precios implícita en las promociones. Actualmente, la canasta de productos de los super sube totalmente de precios cada 3 semanas.