Preocupación por la salud de Jorge Lanata: está intubado y sedado hace una semana

“Voy a ser cuidadosa con mis palabras. Además, no soy médica y no hay parte oficial. El sábado tuvo un episodio respiratorio muy feo, realmente muy feo . Lo intubaron y desde el sábado a hoy (viernes) él está sedado y está intubado. Una sola vez le trataron de bajar la sedación, de empezar a extubar y no pudieron ”, aseveró.

En su rol de conductora, en reemplazo de Ángel de Brito, Latorre explicó que todos los días dicen “mañana vamos a ver como está”. Hasta el viernes por la noche, Lanata continuaba intubado. “Hay mucha preocupación por eso hay tanto silencio”, precisó.

En cuanto a la familia, que lo acompaña en este momento, dijo que no responden los mensajes. Latorre comentó que Elba Marcovecchio, esposa del conductor, es su abogada y actualmente no va a trabajar para poder acompañarlo.

La internación

El viernes 14 de junio el periodista Jorge Lanata fue internado de urgencia en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires tras un sufrir una inesperada complicación cuando acudió para realizarse estudios médicos.

“Esta mañana se fue a hacer una resonancia al Hospital Italiano, le tuvieron que poner anestesia, y se demoró más de lo que pensaban por un pequeño susto que pasaron, pero ya está todo en orden”, comunicó Marcela Tauro en Intrusos (América).

Problemas de salud de Jorge Lanata

En noviembre de 2023, el periodista confió que había padecido una neumonía y generó preocupación entre sus oyentes. Lanata había estado hospitalizado en la Fundación Favaloro, donde le diagnosticaron una neumonía que fue tratada con medicación.

En sus propias palabras, Lanata expresó a principios de noviembre: "Encontraron el bicho, lo mataron con antibióticos y se terminó. Tomé el último antibiótico ayer, así que aquí estoy". Estas declaraciones las hizo durante el pase con Eduardo Feinmann quien se había mostrado preocupado por el estado de salud de su compañero.

Aclaró que esta vez no se trató de una situación grave, sino de una internación breve para atender la neumonía. Este episodio generó inquietud debido a que en septiembre pasado, el periodista estuvo en terapia intensiva durante 24 días, en un coma inducido, como consecuencia de una infección urinaria bacteriémica que puso en riesgo su vida, desencadenando un shock séptico.

''Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar'', detalló Lanata luego de esa situación.