Profesionales de la salud deberán tener matrícula digital: cómo tramitarla

Las credenciales digitales mantendrán su vigencia por un período de cinco años, con fecha de vencimiento coincidente con el cumpleaños del profesional. Esta medida busca facilitar el acceso y la gestión de la información profesional, asegurando que los datos estén siempre actualizados y disponibles en el Perfil Digital del Ciudadano.

Hasta cuándo rigen las matrículas físicas

Para aquellos profesionales que aún posean credenciales físicas emitidas antes de la entrada en vigor de esta resolución, las mismas seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento. A partir de entonces, deberán realizar la renovación en formato digital.

Esta iniciativa es parte de una serie de cambios que el Ministerio de Salud está implementando para mejorar la administración y control de los registros profesionales, y facilitar el acceso a la información tanto para los profesionales como para los organismos de control.

Neuquén amplía la red de atención oncológica en Neuquén

El ministro de Salud, Martin Regueiro, firmó un convenio con la presidenta de LUNCEC, Nora Ilse Serra de Salvatori y la tesorera de la asociación, Liliana Díaz, para la creación de un centro oncológico en Zapala, Neuquén. Contó con el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa y del intendente de Zapala, Carlos Koopmann.

El nuevo centro oncológico en Zapala no solo mejorará el acceso a tratamientos contra el cáncer, sino que también reducirá la necesidad de que los pacientes se trasladen largas distancias para recibir atención especializada.

Paralelamente, se firmó una carta compromiso para el desarrollo del centro oncológico Plaza Huincul-Cutral Co, que se ubicará en el hospital zonal de Cutral Co. Del acto participaron los intendentes de Plaza Huincul, Claudio Fabián Larraza; y de Cutral Co, Ramón Rioseco, entre otros.

— Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 28, 2024

En esa carta, las partes se comprometen a tramitar conjuntamente la obtención de recursos económicos para el desarrollo del centro oncológico, generar la fuente de financiamiento a través del Ente Autárquico Municipal (ENIM) y realizar las gestiones necesarias para iniciar la obra pública dentro del inmueble del actual hospital zonal.