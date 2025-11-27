Prohibieron varios productos capilares e insumos médicos: la alerta de la ANMAT

El organismo advirtió que los artículos no estaban autorizados y podrían representar un riesgo para la salud. Qué marcas son.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) dispuso este jueves la prohibición de venta en todo el país de una serie de productos capilares , dentales e insumos médicos .

La medida se oficializó a través de las Disposiciones 8703/2025, 8704/2025 y 8705/2025 publicadas en el Boletín Oficial , tras comprobar que los artículos no contaban con el debido registro y podían resultar potencialmente perjudiciales para la salud.

En la primera de ellas la ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los productos elaborados por la firma Juratec Medical S.R.L. hasta que cuenten con el pertinente registro sanitario. Entre los considerandos de la medida, el organismo explicó que las actuaciones se inician en virtud de una consulta recibida respecto a la autorización de prótesis costales de la marca, provistas por la firma In Out Medical S.R.L .

Y advierte que, pese a que Juratec Medical está habilitada, no cuenta con los permisos necesarios para realizar prótesis de este estilo. Por esto mismo, aplicaron esta decisión hasta tanto se tengan los documentos correspondientes.

Prótesis

Productos capilares prohibidos

En tanto, la Disposición 8704/2025 prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos: Alisado X-TREME cabellos gruesos tipo mota marca “Prodigy”; Alisado Gleam Liss Organic PRO alisante libre de formol marca “Prodigy”, Alisado fotonic flash cabellos porosos, deshidratados y sin vida marca “Prodigy”, Tratamiento Silk Press efecto seda marca “Prodigy”, Máscara Gleam Liss Organic PRO crema final marca “Prodigy”, Máscara Green Perle rubios luminosos marca “Prodigy”, Máscara Oro Shock Glow marca “Prodigy”, Máscara Ice Pink rubios nórdicos marca “Prodigy”, Máscara Silver Black rubios platinos/grises marca “Prodigy”, Shampoo Gleam Liss Organic PRO lavado detox marca “Prodigy”; en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados.

De acuerdo con la ANMAT, estos productos se vendían sin ningún tipo de identificación sanitaria, ni rotulado en algunos locales. Todo salió a la luz a raíz de un procedimiento de control de mercado, efectuado por el área de Cosmetovigilancia del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGPMS).

Además, aclararon que los alisadores del cabello representan un serio riesgo para la salud de la población, debido a que pueden contener formol (formaldehído), como principal activo.

anmat productos pelo y más

“El uso de este ingrediente, con la finalidad de alisar los cabellos, no se encuentra autorizado, ya que puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador tras la exposición aguda, a saber: irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización y alteraciones serias del tracto respiratorio”, advirtieron. Además, precisaron que la exposición crónica puede desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo.

Finalmente, la Disposición 8705/2025, prohibió la venta en todo el país de cualquier producto médico que indique ser elaborado o importado por las firmas “MDT S.A.” y “Macrodent S.A.”, hasta tanto obtengan sus correspondientes habilitaciones.

Las actuaciones se iniciaron luego de que el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) recibiera un reporte sobre la adquisición por medio de la página web de un producto médico con sospecha de ilegitimidad. El DEYGMPS informó que acudió al domicilio de la calle Heredia 665, Ciudad de Buenos Aires, declarado como el del elaborador del producto, a fin de verificar la legitimidad de la unidad, y se constató que en el inmueble funciona una empresa denominada “Casa Rodante”, que realiza servicios de catering.

Posteriormente, personal de dicho organismo se constituyó en la sede de funcionamiento de la firma “Company Dental” en cuyo depósito se constató la existencia, junto a otros productos médicos y sin ninguna identificación particular.

El Departamento de Control de Mercado informó además que ambos números de certificado y las empresas MACRODENT S.A. y MDT S.A. actualmente no cuentan con autorización ante la ANMAT.