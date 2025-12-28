Provincia de Buenos Aires: un policía mató a dos motochorros que intentaron robarle el auto

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. El efectivo estaba de civil y, según la Fiscalía, actuó en legítima defensa.

Un agente de la Policía de la Ciudad de Bueno Aires mató a tiros a dos motochorros que intentaron robarle el auto en el partido de Quilmes . El episodio ocurrió en las últimas horas y fue registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona, cuyas imágenes ya forman parte de la investigación judicial.

El hecho se produjo en la esquina de las calles Acha y San Mauro. El efectivo, que se encontraba de civil y fuera de servicio, había subido a su Peugeot 207 cuando fue sorprendido por una pareja de delincuentes armados que circulaban en una motocicleta Honda Wave. Según se observa en los registros fílmicos, los asaltantes interceptaron el vehículo y, en cuestión de segundos, abrieron fuego con la aparente intención de concretar el robo.

De acuerdo con la información difundida por el portal 0223, el policía se identificó como tal y dio la voz de alto. Sin embargo, lejos de cesar el ataque, los delincuentes continuaron avanzando y efectuando disparos, lo que derivó en una rápida reacción del agente, que respondió utilizando su arma reglamentaria.

Policia mató a motochorros (1)

Como consecuencia del intercambio de disparos, la mujer, de 48 años, recibió heridas de gravedad y murió en el lugar. Su acompañante, un hombre de 33 años, intentó huir a bordo de la motocicleta, pero cayó a los pocos metros y falleció sobre el asfalto. Ambos cuerpos quedaron tendidos en la vía pública, lo que generó conmoción entre los vecinos del barrio.

La investigación policial

Tras el tiroteo, la zona fue rápidamente acordonada por personal policial. En el lugar trabajó la Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes, incluyendo el relevamiento de las cámaras de seguridad, el secuestro de la motocicleta, el análisis balístico y la recolección de vainas servidas. Además, se tomaron testimonios a vecinos y ocasionales testigos para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

La causa quedó en manos de la UFI N°7, a cargo del fiscal Javier Barrera, quien dispuso las primeras medidas judiciales y analizó el accionar del efectivo involucrado. Según se informó oficialmente, el policía no será imputado por el momento, ya que se consideró que actuó en el marco de la legítima defensa, al encontrarse ante un ataque armado que ponía en riesgo su vida.

ASÍ UN POLICÍA SE DEFENDIÓ DE UN ASALTO Y MATÓ A UNA PAREJA DE MOTOCHORROS

- Fue en Barrio Parque Calchaquí.

- Interviene la fiscalia 2 de Quilmes, quien entendió que el policía actuó en legítima defensa. pic.twitter.com/5CsCiuijCk — Vía Szeta (@mauroszeta) December 27, 2025

Desde la Fiscalía indicaron que la decisión se tomó en base a las pruebas recolectadas hasta el momento, entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad y los primeros informes periciales. No obstante, la investigación continúa abierta y se aguardan los resultados definitivos de las pericias balísticas y forenses para cerrar la reconstrucción del hecho.

Vecinos de la zona señalaron que los hechos de inseguridad son frecuentes y que el tiroteo generó temor y preocupación, aunque aclararon que escucharon los disparos durante pocos segundos.

Mientras avanza la investigación judicial, el efectivo involucrado quedó a disposición de la Justicia y de los organismos administrativos correspondientes, tal como establece el protocolo en este tipo de situaciones. La causa seguirá su curso para determinar con precisión cada una de las circunstancias que rodearon el intento de robo y el desenlace fatal ocurrido en Quilmes.