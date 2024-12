Psicópata, chorra, berreta y más: las críticas de José Luis Espert a CFK

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1868427526311178496&partner=&hide_thread=false Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos sólo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre.

Nos hacían la vida imposible, nos destrataban e intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían;… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 15, 2024

Fuera de los enfrentamientos en el seno del poder, el diputado hizo un balance positivo del primer año de la gestión Milei y se mostró expectante de cara a 2025: “El 2024 es un año extraordinario para Milei. Arrancó con el país prendiéndose fuego. Y termina con un país en crecimiento. Como mínimo, la Argentina va a crecer un 5% el año que viene. Insisto. La Argentina se estaba prendiendo fuego. Si no hubiera estado este plan económico y social, terminaba en la peor crisis de la historia. Lo que viene es mucho mejor. Y a nosotros nos va bien porque estamos haciendo las cosas que hacen los países a los que les va bien”.

Contraria fue la opinión del diputado sobre el presente de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. “Es un demente. Está mal de la cabeza. Hay que decirlo y la gente tiene que entenderlo. Este tipo piensa en un país comunista. ¿Cuántos países hay comunistas en el mundo? De 193, hay tres o cuatro. Es un deforestado mental. Tiene una provincia devastada y piensa gastar plata en una aerolínea deficitaria”, dijo sobre la intención del gobierno bonaerense de comprar acciones de Aerolíneas Argentina para evitar que la administración Milei avance con la privatización y/o venta de la compañía.

Espert le respondió a CFK por sus dichos en la asunción de la presidencia del PJ

Sobre el final de la entrevista, Espert hizo una breve apreciación sobre los dichos de la exvicepresidenta durante la firma del acta que formalizó su liderazgo en el PJ el jueves.

“Este hombre no entiende el mundo en el que vivimos. Está como si estuviera en Disney, en un cumpleaños, viendo a Rocky. Me hace acordar a Máximo cuando era chiquito y veía a Rocky. Pero, justamente, Máximo era chiquito. No puede ser. Los argentinos no nos merecemos esto. Tenemos que trabajar para merecernos algo mejor”, fueron las palabras de la dos veces presidenta en el auditorio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

“Milei no está en Disney, está en la Argentina, haciendo cosas para que a los argentinos les vaya bien. Ella es una psicópata que debería estar en el [Hospital] Borda -un centro psiquiátrico- como mínimo. Es una chorra, una delincuente, una berreta”, contraatacó el diputado nacional oficialista.