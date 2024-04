Psitacosis: revelan una extraña e inesperada causa detrás del aumento de casos de neumonía

En la región, se indicó que no se han detectado casos pero que igualmente se trabaja para prevenir este tipo de contagios y estar alertas, en virtud de la elevada población de loros y cotorras.

Entre los casos investigados se detectaron también casos con diagnóstico de Mycoplasma pneumoniae, y Chlamydia pneumoniae en un número no mayor al esperado. No se han detectado casos de virus influenza A no sub tipificables, ni otros virus respiratorios fuera de los conocidos en circulación, se indicó en el informe brindado por Salud.

Las personas pueden contraer esa infección causada por la bacteria Chlamydia psittaci al inhalarla en ambientes donde las aves la eliminan por las secreciones o el excremento. La infección, si da síntomas, provoca fiebre, malestar general y decaimiento, tos, o hasta neumonía.

Ante esta situación, los equipos técnicos de la cartera sanitaria nacional, los laboratorios nacionales de referencia, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires junto a la Sociedad Argentina de Infectología, Sociedad Argentina de Medicina y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, trabajaron sobre una Comunicación epidemiológica para sensibilizar la vigilancia epidemiológica e informar a los equipos de salud, en materia de psitacosis y neumonías adquiridas en la comunidad con sospecha de ser causadas por gérmenes atípicos.

Qué es la psitacosis

Es una enfermedad infecciosa aguda y generalizada causada por la Chlamydia psittaci, un tipo de bacteria que se encuentra en los excrementos de pájaros infectados, los cuales le transmiten la infección a los humanos.

Se transmite a través de aves enfermas como loros, cotorras, papagayos, canarios, jilgueros y palomas. Esas aves cuando están enfermas eliminan Chlamydias al medio ambiente a través de secreciones oculares, excrementos secos, secreciones respiratorias y polvo de las plumas. Estas secreciones al secarse permanecen en el aire y son aspiradas por las personas, que de esta forma se infectan.

Usualmente, la transmisión ocurre en espacios cerrados, con hacinamiento de aves y sin ventilación; también en lugares vinculados con la capturas de aves silvestres y tráfico ilegal de animales.

Prevení: punto por punto, qué tener en cuenta

No capturar aves silvestres, ni comprarlas en la vía pública.

Mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente, sin hacinarlas.

Alimentar a las aves correctamente y mantener las jaulas limpias.

No permanecer largos periodos en habitaciones cerradas donde haya aves.

No introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves.

En caso de presentarse en personas sintomatología respiratoria habiendo estado en contacto con aves posiblemente enfermas, es preciso dirigirse al centro de salud u hospital más cercano, a fin de realizar la consulta pertinente. Si bien la enfermedad suele ser leve o moderada, a veces puede ser grave, especialmente en los adultos mayores y ancianos y personas que no reciben tratamiento oportuno.

Medidas preventivas para aves en cautiverio

Limpiar diariamente el piso y toda superficie de la jaula o alrededores en contacto con la materia fecal de las aves, siempre humedecer previamente con soluciones desinfectantes (2 cucharadas de lavandina diluidas en un litro de agua) para evitar la producción de aerosoles de las deyecciones resecas y no permanecer largos períodos en habitaciones cerradas donde haya aves.