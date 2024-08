Puerto Madryn: la pileta en la que se ahogó un nene sólo tenía permiso para vender leña y estaba vencido

El funcionario informó, además, que “la habilitación estaba vencida en diciembre del año pasado”.

“Tengo entendido que había presentado algunas notas solicitando autorización para este tipo de emprendimiento, cosa que no se le autorizó por no ser zona” apta para la actividad, agregó en declaraciones a Diario Jornada.

Luego de que detectaron la situación que se presentó en el local de México al 1900, entre Bolivia y Paraguay, del Parque Industrial Liviano de Puerto Madryn, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Isola, donde falleció. El hecho generó una profunda tristeza y conmoción en la comunidad local.

En situación irregular

Báez ahora dejó claro que el gimnasio del terrible imprevisto en medio de un festejo estaba en situación "irregular".,

“Era un comercio regular que no estaba dentro del marco normativo que se determina para este tipo de actividad. Por eso se tuvo que allanar el lugar por parte de la policía, para constatar la modalidad del comercio que allí funcionaba”, explicó.

Isola.jpg El nene fue rescatado de la pileta y trasladado rápidamente al Hospital Isola, de Puerto Madryn, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo.

El funcionario municipal resaltó que el Código de Planeamiento Urbano determina con precisión en qué sectores dse la ciudad está permitido instalar ese tipo de establecimientos recreativos y con piletas de natación.

“La persona que quiere colocar un establecimiento de estas características debe ir a la Dirección de Comercio, que va a determinar si el lugar asignado está dentro de la zona. En este caso en particular no ocurrió, porque el Parque Industrial Liviano no está habilitado para este tipo de emprendimiento. Por lo tanto, (al local) se lo trató como un recinto privado donde se hacía un tipo de evento de cumpleaños”, pero no como un comercio.

El doloroso accidente en Puerto Madryn

El pequeño se ahogó en la pileta climatizada cuando jugaba con sus amiguitos a ver quién de todos resistía más tiempo bajo el agua antes de tener que salir a la superficie a respirar.

Los chicos habrían decidido competir a ver quién aguantaba más la respiración bajo el agua de la piscina.

Un padre se dio cuenta de que uno de los chicos del grupo no había vuelto a salir a la superficie y alertó a otros padres y al guardavidas.

Tras sacar al nene del fondo de la pileta, el guardavidas le hizo los primeros auxilios con maniobras de reanimación que resultaron infructuosas.

Por tal motivo, el pequeño fue llevado de urgencia hasta el Hospital Zonal Doctor Andrés Isola, con signos vitales complicados.

Pese a la celeridad con la que se movieron los padres, el rápido traslado al hospital y las maniobras de reanimación que también le practicaron los médicos del centro de salud, el nene no pudo ser salvado.